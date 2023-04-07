"Накручені фейки і страх людей": у Мінцифри відповіли щодо видачі повісток у "Дії"

Керівник з розвитку електронних послуг Мстислав Банік спростував заяви "військкомів" та пояснив, звідки взялися чутки про повістки у "Дії".

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Міністерство цифрової трансформації України проти видачі громадянам повісток через державний онлайн-сервіс "Дія". Про це керівник з розвитку електронних послуг відомства Мстислав Банік розповів в інтерв'ю YouTube-проєкту "Розмова".

Він спростував заяви "воєнкомів" про можливість вручення повісток до територіальних центрів комплектування (у минулому — військоматів) через "Дію". Чиновник додав, що Мінцифри вже пропрацювало це питання з колегами із Міноборони, щоб вони провели роз'яснювальну роботу серед своїх підлеглих.

"Політична позиція, що "Дія" — це не сервіс роздачі повісток, тому що є визначені нормативкою способи, якими доставляється повістка", — прокоментував Мстислав Банік. — "Це все страх людей, якісь накручені фейки та історії, коли якийсь воєнком заявив, що будуть повістки".

Представник Мінцифри пояснив, звідки взялися розмови про можливість вручення повісток онлайн. За його словами, приводом для таких чуток стало розсилання через "Дію" судових сповіщень, яке повідомляють громадян про правопорушення та виклик на засідання суду. Невдовзі в соціальних мережах та уявленні українців судові повістки трансформувалися у повістки для військовозобов'язаних.

Нагадаємо, що 9 березня представник Харківського ТЦК Володимир Арап заявив про початок роздачі повісток через "Дію". За його словами, уряд прив'язав до мобільного додатка електронну систему "Оберіг", куди вносять дані про військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років.

13 березня у Міністерсві цифрової трансформації заперечили видачу повісток у "Дії". Мстислав Банік заявив, ніби реєстр "Оберіг" не має жодного стосунку до сервісу державних послуг.

14 березня голова Мінцифри Михайло Федоров спростував видачу повісток у "Дії". За його словами, така послуга может зруйнувати репутацію бренду.