Google cлучайно разослал пользователям тысячи долларов и не стал отбирать: кому повезло

Компания попыталась вернуть деньги, но решила не гоняться за теми, кто успел их потратить.

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Платежный сервис Google Pay по ошибке положил деньги на счета пользователей своего мобильного приложения. Подробности раскрывает портал Ars Technica, ссылаясь на исследователя системы Android Мишаала Рахмана.

Многие люди получили от $10 до $1000 в рамках программы вознаграждения Google Pay за Dogfooding — на техническом языке это означает внутреннее бета-тестирование нового программного обеспечения. Премии за испытание сервиса денежных переводов должны были получать лишь сотрудники Google и некоторые партнеры-тестировщики, но на этот раз система дала сбой, и деньги отправились случайным людям.

Позже Google разослала пользователям электронные письма с сообщением об ошибке, которая привела "непреднамеренному" зачислению средств. Компания уведомила, что вернет разосланные деньги с банковских счетов, однако не будет вымогать их у тех, кто уже успел потратить или переслать неожиданную премию. Аналитики предположили, что Google не хочет тратить время и ресурсы, преследуя людей из-за собственной же ошибки.

"Если мы не смогли отменить перевод — можете оставить деньги себе. Никаких дальнейших действий предпринимать не требуется", — отмечается в сообщении.

Google Pay случайно начислил пользователям от 10 до тысячи долларов Фото: Скриншот

В прошлом году хакер Сэм Карри по ошибке получил от Google $250 тыс., которые ему не предназначались. Специалист, который занимается поиском уязвимостей ПО, три недели ждал ответа от компании, чтобы вернуть чужие деньги. Как оказалось, платеж поступил из-за невнимательности сотрудника.

Ранее криптобиржа Crypto.com случайно перевела клиентке $10,5 миллионов вместо $100. Женщина обрадовалась внезапному богатству и успела потратить немало денег, пока компания обнаружила ошибку, и даже успела купить особняк. Вот только потом его пришлось продать, чтобы вернуть средства.