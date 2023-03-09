Успела погулять: криптобиржа случайно перевела женщине $10,5 миллионов

Австралийка Теваманогари Манивел поспешила купить современный особняк за $1,35 млн, но суд потребовал продать его и вернуть деньги компании.

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В мае 2021 года одна из ведущих бирж криптовалют, Crypto.com, при обработке возврата в $100 ошибочно перевела около $10,5 млн своей клиентке из Мельбурна Теваманогари Манивел. В компании больше чем полгода не замечали пропажи средств. Возвращать деньги пришлось через суд. Об этом сообщает Unilad.

Вместо того чтобы усомниться в законности получения такой суммы, Манивель занялась роскошными тратами, и это сходило ей с рук до декабря 2021 года.

Несмотря на крупный трансфер, ошибку не замечали в течение целых семи месяцев, до проведения аудиторской проверки по итогам года. За это время австралийка успела обналичить средства и даже приобрести особняк в Крейгиберне за $1,35 млн, купить еще один дом для родственницы, а часть суммы распределить между личными счетами.

После длительной судебной тяжбы Crypto.com выиграл часть своего дела против Манивел. В августе суд вынес первое решение по делу, согласно которому женщина должна продать приобретенный дом и вернуть полученные за него средства бирже.

Особняк в Крейгиберне, который приобрела клиентка биржи Фото: Barry Plant

"Установлено, что собственность была приобретена на средства, прослеживаемые после неправомерного платежа, и никогда бы не оказалась в руках женщины, если бы не был произведен неправомерный платеж. Соответственно, я убедился, что постановления, касающиеся продажи имущества в Крейгиберне являются уместными", — сказал в своем решении судья Джеймс Дадли Эллиотт.

По оставшейся части суммы суд вынесет дополнительное решение позже.

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