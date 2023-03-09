Встигла погуляти: криптобіржа випадково переказала жінці $10,5 мільйона

Австралійка Теваманогарі Манівел поспішила купити сучасний маєток за $1,35 млн, але суд вимагав продати його та повернути гроші компанії.

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У травні 2021 року одна з провідних бірж криптовалют, Crypto.com, під час обробки повернення $100 помилково переказала близько $10,5 млн своїй клієнтці з Мельбурна Теваманогарі Манівел. У компанії більше ніж пів року не помічали зникнення коштів. Повертати гроші довелося через суд. Про це повідомляє Unilad.

Замість того, щоб засумніватися в законності отримання такої суми, Манівел зайнялася розкішними витратами, і це сходило їй із рук до грудня 2021 року.

Попри великий трансфер, помилку не помічали протягом семи місяців, до проведення аудиторської перевірки за підсумками року. За цей час австралійка встигла перевести в готівку кошти й навіть придбати маєток у Крейгіберні за $1,35 млн, купити ще один будинок для родички, а частину суми розподілити між особистими рахунками.

Після тривалої судової тяганини Crypto.com виграв частину своєї справи проти Манівел. У серпні суд виніс перше рішення в справі, згідно з якою, жінка має продати придбаний будинок і повернути отримані за нього кошти біржі.

Маєток у Крейгіберні, який придбала клієнтка біржі Фото: Barry Plant

"Встановлено, що власність була придбана на кошти, що простежуються після неправомірного платежу, і ніколи б не опинилася в руках жінки, якби не було здійснено неправомірний платіж. Відповідно, я переконався, що постанови щодо продажу майна в Крейгіберні є доречними", — сказав у своєму рішенні суддя Джеймс Дадлі Елліотт.

Щодо частини суми, що залишилася, суд винесе додаткове рішення пізніше.

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