Google випадково розіслав користувачам тисячі доларів і не став відбирати: кому пощастило

Компанія спробувала повернути гроші, але вирішила не ганятися за тими, хто встиг їх витратити.

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Платіжний сервіс Google Pay помилково переказав гроші на рахунки користувачів своєї мобільної програми. Подробиці розкриває портал Ars Technica, посилаючись на дослідника системи Android Мішаала Рахмана.

Багато людей отримали від $10 до $1000 у межах програми винагороди Google Pay за Dogfooding — технічною мовою це означає внутрішнє бета-тестування нового програмного забезпечення. Премії за випробування сервісу грошових переказів мали отримувати лише співробітники Google та деякі партнери-тестувальники, але цього разу система дала збій, і гроші потрапили до випадкових людей.

Пізніше Google розіслала користувачам електронні листи з повідомленням про помилку, що призвела до "ненавмисного" зарахування коштів. Компанія повідомила, що поверне розіслані гроші з банківських рахунків, проте не вимагатиме їх у тих, хто вже встиг витратити чи переказати несподівану премію. Аналітики припустили, що Google не хоче витрачати час і ресурси, переслідуючи людей через власну помилку.

"Якщо ми не змогли скасувати переказ — можете залишити гроші собі. Жодних подальших дій робити не потрібно", — зазначається у повідомленні.

Google Pay випадково нарахував користувачам від 10 до тисяч доларів Фото: Скріншот

Минулого року хакер Сем Каррі помилково отримав від Google $250 тис., які йому не призначалися. Фахівець, який займається пошуком вразливостей програмного забезпечення, три тижні чекав відповіді від компанії, щоб повернути чужі гроші. Як виявилося, платіж надійшов через неуважність працівника.

Раніше криптобіржа Crypto.com випадково перевела клієнтці $10,5 мільйонів замість $100. Жінка зраділа раптовому багатству та встигла витратити чимало грошей, поки компанія виявила помилку, і навіть встигла купити особняк. Ось тільки потім його довелося продати, щоби повернути кошти.