Дрон-паук: в Германии БПЛА оснастили сетью и научили охотиться на другие беспилотники (видео)

Немецкие военные рассказали, что собираются сбивать вражеские БПЛА с помощью "тактики Человека-паука".

Related video

Армия ФРГ представила свою очередную разработку, призванную бороться с вражескими дронами или беспилотниками-нарушителями, сообщает в своем Телеграм-канале издание Bild.

Новая система Falke (в переводе "Сокол") призвана, прежде всего, бороться с гражданскими дронами, которые ежегодно проникают в бесполетные зоны Германии, сообщает издание. Правоохранители имеют в год приблизительно сотню подобных инцидентов и Falke должен им помочь бороться с дронами — нарушителями.

Для этой цели немецкие инженеры оснастили БПЛА специальной сетью, как у паука и выслав "Сокола" на перехват враждебного дрона оператор накидывает на нарушителя эту сеть на расстоянии около 20 метров.

Дрон-паук выбрасывают свою сеть на 20 метров Фото: bild.de

Любопытно, что Falke может обходиться и без оператора, самостоятельно обнаруживая и распознавая в бесполетных зонах дроны-нарушители. Это стало возможным благодаря оснащению беспилотника системой искусственного интеллекта.

Запутавшись в сетях дрон-нарушитель оказывается на земле. Фото: bild.de

По словам журналистов Bild, этот дрон-паук пригодился бы не только в Германии, но и стал бы хорошим подспорьем для ВСУ, помогая выводить из строя разведывательные и мелкие боевые дроны российских оккупантов.

Правда пока что это только тестовая разработка и нет никаких данных о том, когда она появится у немецких правоохранителей.

Ранее Фокус писал, что военные из Житомира по собственной инициативе создали ударный и разведывательный дрон, а украинские разведывательные дроны Sirko наконец-то могут запустить в серию.