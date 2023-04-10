Дрон-павук: у Німеччині БПЛА оснастили павутинням та навчили полювати на інші безпілотники (відео)

Німецькі військові розповіли, що збираються збивати ворожі БПЛА за допомогою тактики Людини-павука.

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Армія ФРН представила свою чергову розробку, покликану боротися з ворожими дронами чи безпілотниками-порушниками, повідомляє видання Bild у своєму Телеграм-каналі.

Нова система Falke (у перекладі "Сокіл") покликана передусім боротися з цивільними дронами, які щороку проникають у безпольотні зони Німеччини, повідомляє видання. Правоохоронці мають на рік приблизно сотню таких інцидентів і Falke має їм допомогти боротися з дронами — порушниками.

Для цієї мети німецькі інженери оснастили БПЛА спеціальною сіткою, як у павука і пославши "Сокола" на перехоплення ворожого дрону оператор накидає на порушника цю сітку на відстані близько 20 метрів.

Дрон-павук викидає своє павутиння на 20 метрів Фото: bild.de

Цікаво, що Falke може обходитися без оператора, самостійно виявляючи та розпізнаючи в безпольотних зонах дрони-порушники. Це стало можливо завдяки оснащенню безпілотника системою штучного інтелекту.

Заплутавшись у сітці дрон-порушник опиняється на землі. Фото: bild.de

За словами журналістів Bild, цей дрон-павук став би у нагоді не тільки в Німеччині, а й став би гарною підмогою для ЗСУ, допомагаючи виводити з ладу розвідувальні та дрібні бойові дрони російських окупантів.

Щоправда, поки що це лише тестова розробка і немає жодних даних про те, коли вона з'явиться у німецьких правоохоронців.

Раніше Фокус писав, що військові з Житомира з власної ініціативи створили ударний та розвідувальний дрон, а українські розвідувальні дрони Sirko нарешті можуть запустити у серію.