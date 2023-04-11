"Если летает, то умирает": как "микроволновка" Leonidas истребляет рои дронов (видео)

Излучение комплексов уничтожает чувствительную электронику, выводя аппараты из строя раз и навсегда.

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Компания Epirus поставит Военно-морским силам США комплекс противовоздушной обороны Leonidas, который поможет бороться с дронами. Представитель компании Эндрю Варгофчик рассказал подробности Defence News.

Leonidas — это комплекс наземного базирования, который поражает электронику мощными направленными микроволнами. В первую очередь Epirus предлагает применять его для защиты от беспилотных летательных аппаратов, как одиночных, так и больших роев.

Когда БПЛА попадает в зону действия Leonidas, то микроволны уничтожают чувствительную электронику внутри, в результате летательный аппарат просто падает на землю. Это гораздо надежнее других технологий, например, подавления связи между дроном и оператором, которые не работают против автономных БПЛА.

"Мы заключили контракт с Армией на поставку этих систем. И мы видим их наиболее эффективной высокопроизводительной многоцелевой системой для миссий по борьбе с роями дронов", — прокомментировал Эндрю Варгофчик. — "Они буквально падают с небес, как только попадут под воздействие Leonidas. Как мы любим говорить в Epirus: если они летают, то умирают".

Согласно планам Epirus и ВМС США, комплексы Leonidas будут защищать порты и морские военные базы. Помимо дронов, они могут подавлять и другие средства противника, оснащенные электроникой

"Борьба с БПЛА — это лишь вершина айсберга, если говорить о нашей технологии. Мы очень заинтересованы в дальнейших переговорах с ВМС о будущих применениях на море", — добавил Эндрю Варгофчик.

Компания предлагает несколько разных систем, которые отличаются формой, размером, весом и потреблением энергии. Некоторые из них можно устанавливать на транспортные средства, такие как боевые машины Stryker или коммерческие грузовики.

Ранее писали, что Epirus заключила контракт с Армией США на поставку антидроновых систем Leonidas. Оборудование обойдется американскому бюджету в $66 млн.

Недавно сообщали, General Dynamics Land Systems разработала новый роботизированный наземный боевой комплекс для борьбы с дронами под названием SHORAD. Он построен на платформе TRX и оснащен боевой башней M-SHORAD для ближней зенитной обороны.