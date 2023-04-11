"Якщо літає, то вмирає": як "мікрохвильовка" Leonidas винищує рої дронів (відео)

Випромінювання комплексів знищує чутливу електроніку, виводячи апарати з ладу раз і назавжди.

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Компанія Epirus поставить Військово-Морським силам США комплекс протиповітряної оборони Leonidas, який допоможе боротися з дронами. Представник компанії Ендрю Варгофчик розповів подробиці Defence News.

Leonidas – це комплекс наземного базування, який вражає електроніку потужними спрямованими мікрохвилями. В першу чергу Epirus пропонує використовувати його для захисту від безпілотних літальних апаратів, як одиночних, так і великих роїв.

Коли БПЛА потрапляє в зону дії Leonidas, мікрохвилі знищують чутливу електроніку всередині, в результаті літальний апарат просто падає на землю. Це набагато надійніше за інші технології, наприклад, придушення зв'язку між дроном і оператором, які не працюють проти автономних БПЛА.

"Ми уклали контракт з Армією на постачання цих систем. І ми бачимо їх найбільш ефективною високопродуктивною багатоцільовою системою для місій боротьби з роями дронів", — прокоментував Ендрю Варгофчик. — "Вони буквально падають з небес, як тільки потрапляють під вплив Leonidas. Як ми любимо говорити в Epirus: якщо вони літають, то вмирають".

Згідно з планами Epirus та ВМС США, комплекси Leonidas захищатимуть порти та морські військові бази. Крім дронів, вони можуть придушувати інші засоби противника, оснащені електронікою

"Боротьба з БПЛА — це лише вершина айсберга, якщо говорити про нашу технологію. Ми дуже зацікавлені в подальших переговорах з ВМС про майбутні застосування на морі", — додав Ендрю Варгофчик.

Компанія пропонує кілька різних систем, які відрізняються формою, розміром, вагою та споживанням енергії. Деякі з них можна встановити на транспортні засоби, такі як бойові машини Stryker або комерційні вантажівки.

Раніше писали, що Epirus уклала контракт з Армією США на постачання антидронових систем Leonidas. Обладнання коштуватиме американському бюджету $66 млн.

Нещодавно повідомляли, що General Dynamics Land Systems розробила новий роботизований наземний бойовий комплекс для боротьби з дронами під назвою SHORAD. Він побудований на платформі TRX та оснащений бойовою вежею M-SHORAD для ближньої зенітної оборони.