"Война закончится быстрее": в Украине cделали аналог дронов-камикадзе Shahed (видео)

По словам разработчиков, БПЛА может выполнять функцию разведчика и "камикадзе", автономно направляясь к цели с боеголовкой весом 2,5 кг.

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В Черкассах группа инженеров запускает серийное производство дронов, которые называет аналогом иранских Shahed. Они поделились деталями проекта с журналистами телерадиокомпании "ВІККА".

Команда во главе с Олегом Похылом создала модель беспилотника, которая может и вести разведку, и наносить удары. Она потратила на разработку около 10 месяцев, тяжелее всего далась конструкция крыла, а теперь готовятся собирать как минимум по пять аппаратов в день. Недавно инженеры провели первый экспериментальный полет, и он прошел успешно: дрон выполнил поставленную задачу и приземлился посреди поля.

Как рассказали инженеры, на летном прототипе не было полезной нагрузки, такой как боевая часть, но они проверили систему управления и остались довольны. Во время тестового полета оператор Юрий Зоренко использовал девятиканальный радиопульт, а в качестве альтернативы на БПЛА можно поставить камеры, чтобы получать изображение на очки виртуальной реальности или мониторы.

"Он будет выполнять функцию "Шахеда" и разведчика. Чем быстрее мы его сделаем, тем быстрее закончится война", — заявил руководитель благотворительного фонда "Волонтерский фронт. — "У него полезная нагрузка 2,5 кг, дальность полета — 60 км. Можно наносить большой урон".

Себестоимость "Черкасского шахеда" составляет около $1200. Украинцы изготавливают корпус из легких материалов: фанеры и пенопласта, а электронику заказывают из-за границы. Как рассказал Олег Похыл, на дрон поставят платы для защиты от средств радиоэлектронной борьбы — именно этим славятся иранские "камикадзе" Shahed. Кроме того, украинский БПЛА сможет автоматически лететь по заданным координатам и поражать цели без участия оператора.

Ранее украинским аналогом Shahed назвали дрон-камикадзе Cobra, разработанный в Кривом Роге. Беспилотный самолет может нести до 12 кг взрывчатки со скоростью 150 км/ч на расстояние до 300 км.

Недавно в Турции представили дрон-камикадзе Azab, который сравнили с иранскими Shahed. Он оказался менее дальнобойным, зато получил лучшую защиту и больше функций, к примеру, может проводить разведку.