"Війна закінчиться швидше": в Україні зробили аналог дронів-камікадзе Shahed (відео)

За словами розробників, БПЛА може виконувати функцію розвідника та "камікадзе", автономно прямуючи до цілі з боєголовкою вагою 2,5 кг.

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У Черкасах група інженерів запускає серійне виробництво дронів, які називає аналогом іранських Shahed. Вони поділилися деталями проєкту з журналістами телерадіокомпанії "ВІККА".

Команда на чолі з Олегом Похилом створила модель безпілотника, яка може і вести розвідку, і завдавати ударів. Вона витратила на розробку близько 10 місяців, найважче далася конструкція крила, а тепер готуються збирати щонайменше по п'ять апаратів на день. Нещодавно інженери провели перший експериментальний політ, і він пройшов успішно: дрон виконав поставлене завдання та приземлився посеред поля.

Як розповіли інженери, на льотному прототипі не було корисного навантаження, такого як бойова частина, але вони перевірили систему управління та залишилися задоволеними. Під час тестового польоту оператор Юрій Зоренко використовував дев'ятиканальний радіопульт, а як альтернативу на БПЛА можна поставити камери, щоб отримувати зображення на окуляри віртуальної реальності чи монітори.

"Він виконуватиме функцію "Шахеда" та розвідника. Чим швидше ми його зробимо, тим швидше закінчиться війна, — заявив керівник благодійного фонду "Волонтерський фронт". — У нього корисне навантаження 2,5 кг, дальність польоту — 60 км. Можна завдавати великих втрат”.

Собівартість "Черкаського шахеда" становить близько $1200. Українці виготовляють корпус із легких матеріалів: фанери та пінопласту, а електроніку замовляють з-за кордону. Як розповів Олег Похил, на дрон поставлять плати для захисту від засобів радіоелектронної боротьби — саме цим славляться іранські "камікадзе" Shahed. Крім того, український БПЛА зможе автоматично летіти за заданими координатами й уражати цілі без участі оператора.

Раніше українським аналогом Shahed назвали дрон-камікадзе Cobra, розроблений у Кривому Розі. Безпілотний літак може нести до 12 кг вибухівки зі швидкістю 150 км/год на відстань до 300 км.

Нещодавно в Туреччині представили дрон-камікадзе Azab, який порівняли з іранськими Shahed. Він виявився менш далекобійним, натомість отримав кращий захист і більше функцій, наприклад, може проводити розвідку.