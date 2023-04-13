Уволили 500 российских айтишников, а 700 забрали в Берлин: Deutsche Bank уходит из РФ

Заканчивается очередной исторический виток взаимоотношений немецкого банка с Россией. Deutsche Bank за последние 140 лет не раз покидал российскую территорию и снова возвращался.

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Один из крупнейших мировых банков мира Deutsche Bank сворачивает свои оставшиеся центры программных технологий в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает Financial Times. В качестве причины указывается желание наконец-то снять с себя сильную зависимость от российского ИТ, особенно после вторжения РФ в Украину.

На данный момент известно, что франкфуртский банк предложил индивидуальные выходные пособия для 500 российских ИТ-специалистов, а по данным анонимных источников издания 700 россиян банк тайно релоцировал в свой новый технологический центр в Берлине.

Deutsche Bank еще не заявил официально о полном прекращении своих ИТ-операций в России, но, по словам людей знакомых с ситуацией, этот вопрос уже считается решенным внутри компании.

Начиная с 2001 года Deutsche Bank слишком увяз в зависимости от российских ИТ-специалистов. За последнее десятилетие их число в компании стало значительно возрастать, но после вторжения России в Украину было решено покончить с этой зависимостью. И все же часть специалистов решено было оставить, но уже как релоцировавшихся специалистов.

Те, кто остался в России, были отрезаны от прямого доступа к любым ИТ-системам Deutsche Bank, а их основной задачей стала "передача знаний" коллегам за пределами РФ. Теперь этот процесс близится к завершению, а в связи с западными санкциями за ограничение доступности программного обеспечения в стране, банк теперь хочет расстаться с оставшимися сотрудниками в России в течение ближайших шести месяцев.

700 россиян банк тайно релоцировал в свой новый технологический центр в Берлине. Фото: Deutsche Bank

История Deutsche Bank в России

Deutsche Bank в течение десятилетий был активным игроком на современном российском рынке. Однако он оказывал свои финансовые услуги жителям Российской Империи еще в 1881 году и был одним из первых иностранных банков, которые вернулись в страну после распада Советского Союза. Банк занимался инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, корпоративным и розничным бизнесом. В 2006 году он получил лицензию на осуществление банковских операций в рублях.

Однако после того, как в 2014 году Россия оккупировала Крым и Запад ввел ряд санкций против российских чиновников, компаний и секторов экономики. Это привело к обвалу рубля, резкому снижению цен на нефть и газ и ухудшению делового климата в России. Многие западные банки и компании сократили или приостановили свою деятельность в России.

Deutsche Bank также пострадал от санкций и кризиса. В 2015 году он объявил о сокращении своего присутствия в России на 75 процентов и увольнении около 200 сотрудников. Банк закрыл свой инвестиционный бизнес и оставил только минимальный уровень обслуживания своих клиентов.

Deutsche Bank закрыл свой инвестиционный бизнес в РФ и оставил только минимальный уровень обслуживания своих клиентов. Фото: Deutsche Bank

Скандалы с Deutsche Bank

Кроме того, Deutsche Bank оказался втянут в несколько скандальных дел, связанных с Россией. В 2017 году он заплатил штрафы на общую сумму около 630 миллионов долларов американским и британским регуляторам за участие в схеме отмывания денег через Россию на сумму около $10 миллиардов. В 2019 году банк был обвинен в том, что предоставлял фальшивые данные о своих операциях в России немецкому финансовому надзору.

В 2020 году Deutsche Bank стал объектом расследования американского Конгресса по поводу своих связей с Дональдом Трампом и его семьей, которые получали кредиты от банка на сумму более $2 миллиардов.

Эти и другие факторы привели к тому, что Deutsche Bank решил окончательно покинуть российский рынок. В апреле 2022 года он продал свой розничный бизнес в России банку ВТБ за символическую сумму в 1 евро. В октябре 2022 года он объявил о закрытии своего представительства в Москве и переводе своих клиентов в другие регионы.

Таким образом, Deutsche Bank стал еще одним примером того, как политические и экономические события повлияли на судьбу западных банков в России, говорят эксперты. Это также свидетельствует о том, что надежды на то, что массовые западные санкции, которые были введены против России за ее вторжение в Украину, будут сняты, не оправдались. В результате российский рынок стал менее привлекательным и перспективным для иностранных инвесторов.

Ранее Фокус писал, что несмотря на санкции, РФ продолжает закупать процессоры США и готова платить за них миллиарды.