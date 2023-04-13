Звільнили 500 російських айтішників, а 700 забрали до Берліна: Deutsche Bank йде з РФ

Закінчується черговий історичний виток взаємин німецького банку з Росією. Deutsche Bank за останні 140 років неодноразово залишав російську територію і знову повертався.

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Один з найбільших світових банків світу Deutsche Bank згортає свої центри програмних технологій у Москві та Санкт-Петербурзі, повідомляє Financial Times. Як причина вказується бажання зняти з себе сильну залежність від російського ІТ, особливо після вторгнення РФ в Україну.

На цей час відомо, що франкфуртський банк запропонував індивідуальну вихідну допомогу для 500 російських ІТ-фахівців, а за даними анонімних джерел видання 700 росіян банк таємно релокував у свій новий технологічний центр у Берліні.

Deutsche Bank ще не заявив офіційно про повне припинення своїх ІТ-операцій у Росії, але, за словами людей знайомих із ситуацією, це питання вже вважається вирішеним усередині компанії.

Починаючи з 2001 року Deutsche Bank став сильно залежним від російських ІТ-фахівців. За останнє десятиліття їхня кількість у компанії почала значно зростати, але після вторгнення Росії в Україну було вирішено покінчити з цією залежністю. І все ж частину фахівців вирішено було залишити, але вже як фахівців, що релокувались.

Ті, хто залишився в Росії, були відрізані від прямого доступу до будь-яких ІТ-систем Deutsche Bank, а їх основним завданням стала "передача знань" колегам за межами РФ. Тепер цей процес наближається до завершення, а у зв'язку із західними санкціями на обмеження доступності програмного забезпечення в країні, банк тепер хоче розлучитися зі співробітниками, що залишилися в Росії, протягом найближчих шести місяців.

700 росіян банк таємно релокував у свій новий технологічний центр у Берліні. Фото: Deutsche Bank

Історія Deutsche Bank у Росії

Deutsche Bank протягом десятиліть був активним гравцем на сучасному російському ринку. Проте він надавав свої фінансові послуги жителям Російської Імперії ще 1881 року і був одним із перших іноземних банків, які повернулися до країни після розпаду Радянського Союзу. Банк займався інвестиційним банкінгом, торгівлею цінними паперами, корпоративним та роздрібним бізнесом. 2006 року він отримав ліцензію на здійснення банківських операцій у рублях.

Однак після того, як у 2014 році Росія окупувала Крим Захід ввів низку санкцій проти російських чиновників, компаній та секторів економіки. Це призвело до обвалу рубля, різкого зниження цін на нафту і газ та погіршення ділового клімату в Росії. Багато західних банків і компаній скоротили чи призупинили свою діяльність у Росії.

Deutsche Bank також постраждав від санкцій та кризи. У 2015 році він оголосив про скорочення своєї присутності в Росії на 75 відсотків і звільнення близько 200 співробітників. Банк закрив свій інвестиційний бізнес та залишив лише мінімальний рівень обслуговування своїх клієнтів.

Deutsche Bank закрив свій інвестиційний бізнес у РФ і залишив лише мінімальний рівень обслуговування своїх клієнтів. Фото: Deutsche Bank

Скандали з Deutsche Bank

Крім того, Deutsche Bank виявився втягнутим у кілька скандальних справ, пов'язаних із Росією. У 2017 році він заплатив штрафи на загальну суму близько $630 мільйонів американським та британським регуляторам за участь у схемі відмивання грошей через Росію на суму близько $10 мільярдів. У 2019 році банк був звинувачений у тому, що надавав фальшиві дані про свої операції у Росії німецькому фінансовому нагляду.

У 2020 році Deutsche Bank став об'єктом розслідування американського Конгресу з приводу своїх зв'язків із Дональдом Трампом та його родиною, які отримували кредити від банку на суму понад $2 мільярди.

Ці та інші фактори призвели до того, що Deutsche Bank вирішив остаточно залишити російський ринок. У квітні 2022 року він продав свій роздрібний бізнес у Росії банку ВТБ за символічну суму 1 євро. У жовтні 2022 року він оголосив про закриття свого представництва в Москві та переведення своїх клієнтів до інших регіонів.

Таким чином, Deutsche Bank став ще одним прикладом того, як політичні та економічні події вплинули на долю західних банків у Росії, кажуть експерти. Це також свідчить про те, що надії на те, що масові західні санкції, які були запроваджені проти Росії за її вторгнення в Україну, будуть зняті, не виправдалися. У результаті російський ринок став менш привабливим та перспективним для іноземних інвесторів.

Раніше Фокус писав, що попри санкції РФ продовжує закуповувати процесори США і готова платити за них мільярди.