Під час війни лідери компаній навчилися працювати по-іншому. Всі їхні рішення швидкі, а реакції миттєві. Як телеком та ІТ-компанії нарощують темпи зростання і планують прибутковість.

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Під час повномасштабної війни ворог пошкодив 25% фіксованих мереж, проте телеком-компанії швидко відновлюють інфраструктуру. Сьогодні 98% населення мають доступ до мобільного зв’язку, а 89% людей можуть використовувати фіксований зв'язок. Про це сказав голова Мінцифри Михайло Федоров під час презентації Стратегії розвитку електронних комунікацій-2030.

Через війну змінюється і напрям розвитку телекомунікаційних технологій в Україні. Тож пріоритетними є безпека мереж, шифрування даних та захист від кібератак. Про це йдеться у новому "Рейтингу найкращих керівників компаній 2024" від Фокусу.

ІТ-сфера переживає складні часи, що пов'язано як зі штучним інтелектом, так і з певними економічними процесами. До кризи стартапів на світовому ринку в Україні додалися проблеми в аутсорсингу.

Багато компаній забезпечували захист своїх співробітників та їхніх родин, переміщуючи офіси у безпечні регіони, адаптувалися до реалій роботи під час повномасштабної війни, на що витрачали багато часу та ресурсів

Багато компаній забезпечували захист своїх співробітників та їхніх родин, переміщуючи офіси у безпечні регіони, адаптувалися до реалій роботи під час повномасштабної війни, на що витрачали багато часу та ресурсів. Тим часом світові компанії, на які працювали українські фахівці, почали переключатися на спеціалістів з інших країн. У 2024 році експорт послуг ІТ-сектору в Україні залишається на дворічному мінімумі.

Повномасштабна війна суттєво вплинула на всі бізнеси компаній в галузі телефонії та ІТ Фото: unsplash.com

Лідери рейтингу кращих топменеджерів за версією Фокусу в галузі ІТ

Денис Горовий, СЕО ЕVO.

Повномасштабна війна суттєво вплинула на всі бізнеси компанії зі створення маркетплейсів для онлайн-шопінгу та замовлення послуг. ЕVO сфокусувалася на зростанні, розширенні та побудові найкращої електронної комерції в Україні. Компания запустила проєкти з електронної комерції із безкоштовною доставкою, що має підтримати українців у важкі часи, адже це суттєво здешевшує покупки.

Аркадій Добкін, голова правління, генеральний директор, президент EPAM.

До 2022 року найбільший офіс EPAM був в Білорусі, де працювало більш ніж 10 тисяч спеціалістів. Після релокації співробітників внаслідок повномасштабної війни та санкцій білоруська команда скоротилася більш ніж удвічі. Щодо Росії, то після вторгнення в Україну, компанія EPAM звернула свій бізнес у РФ.

Через війну змінюється і напрям розвитку технологій в Україні. Тож пріоритетними є безпека мереж, шифрування даних та захист від кібератак

Гаррі Проппер, генеральний директор SoftServe Chief Executive Officer.

У квітні 2024-го почали інтеграцію інструментів ШІ в реальну роботу команд на клієнтських проектах. Після проведення масштабного внутрішнього дослідження, яке показало можливість генеративного штучного інтелекту підвищувати продуктивність розробницьких команд до 45% та пришвидшувати час розробки проектів на 30%, генШІ-інструменти впроваджують в роботу працівників компанії.

ІТ-сфера переживає складні часи, що пов'язано як зі штучним інтелектом, так і з певними економічними процесами Фото: 24 Канал

Лідери рейтингу кращих топменеджерів за версією Фокусу в галузі телекому

Ольга Устинова, генеральний директор компанії "Vodafone Україна".

За минулий рік компанія наростила обсяги інвестицій у розвиток і підтримку телеком інфраструктури України — у порівнянні з 2022 роком Vodafone інвестував на 58% більше. Загалом обсяг інвестицій Vodafone в інфраструктуру країни у 2023 році сягнув 5,7 млрд грн. А протягом двох років повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні 9,3 млрд грн. За два роки оператор повернув в ефір 900 міст і сіл. Vodafone побудував 5500 базових станцій під час активної фази війни в країні.

Олександр Комаров, президент компанії "Київстар".

Загальний бюджет витрат на усунення наслідків кібератаки, зміцнення системи і програму лояльності або подяки абонентам становив 3,6 млрд грн. Минулого року команда Київстар відновила зв’язок у 190 населених пунктах і побудувала 1000 нових базових станцій для мережі 4G. Ще 4000 базових станцій були модернізовані. Компанії зростає за допомогою підвищення споживання, нових послуг та ціноутворення.

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Михайло Шелемба, генеральний директор компанії "ДАТАГРУП".

У 2023 році компанії "ДАТАГРУП" і Volia інвестували у програми модернізації об’єднаної мережі по всій Україні, що впроваджується разом із компаніями Cisco та Juniper. Була повністю модернізована IP-Core, відмовостійкість опорної мережі підвищено вдвічі. Також збільшено енергонезалежність мережі.

Нагадаємо, внаслідок російського удару, який стався вдень 22 квітня, було зруйновано телевежу у Харкові, що позбавило людей можливості дивитись цифрове телебачення. Пізніше Харківська обласна прокуратура повідомила, що удар завдали авіаракетою Х-59.