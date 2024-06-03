Во время войны лидеры компаний научились работать по-другому. Все их решения быстрые, а реакции мгновенные. Как телеком и ІТ-компании наращивают темпы роста и планируют прибыльность.

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Во время полномасштабной войны враг повредил 25% фиксированных сетей, однако телеком-компании быстро восстанавливают инфраструктуру. Сегодня 98% населения имеют доступ к мобильной связи, а 89% людей могут использовать фиксированную связь. Об этом сказал глава Минцифры Михаил Федоров во время презентации Стратегии развития электронных коммуникаций-2030.

Из-за войны меняется и направление развития телекоммуникационных технологий в Украине. Поэтому приоритетными являются безопасность сетей, шифрование данных и защита от кибератак. Об идет речь в новом "Рейтинге лучших руководителей компаний 2024" от Фокуса.

ИТ-сфера переживает сложные времена, что связано как с искусственным интеллектом, так и с определенными экономическими процессами. К кризису стартапов на мировом рынке в Украине добавились проблемы в аутсорсинге.

Многие компании обеспечивали защиту своих сотрудников и их семей, перемещая офисы в безопасные регионы, адаптировались к реалиям работы во время полномасштабной войны, на что тратили много времени и ресурсов

Многие компании обеспечивали защиту своих сотрудников и их семей, перемещая офисы в безопасные регионы, адаптировались к реалиям работы во время полномасштабной войны, на что тратили много времени и ресурсов. Между тем мировые компании, на которые работали украинские специалисты, начали переключаться на специалистов из других стран. В 2024 году экспорт услуг ІТ-сектора в Украине остается на двухлетнем минимуме.

Полномасштабная война существенно повлияла на все бизнесы компаний в области телефонии и ИТ Фото: unsplash.com

Лидеры рейтинга лучших топ-менеджеров по версии Фокуса в области ИТ

Денис Горовой, СЕО ЕѴО.

Полномасштабная война существенно повлияла на все бизнесы компании по созданию маркетплейсов для онлайн-шопинга и заказа услуг. ЕѴО сфокусировалась на росте, расширении и построении лучшей электронной коммерции в Украине. Компания запустила проекты по электронной коммерции с бесплатной доставкой, что должно поддержать украинцев в трудные времена, ведь это существенно удешевляет покупки.

Аркадий Добкин, председатель правления, генеральный директор, президент EPAM.

До 2022 года самый большой офис EPAM был в Беларуси, где работало более 10 тысяч специалистов. После релокации сотрудников в результате полномасштабной войны и санкций белорусская команда сократилась более чем вдвое. Что касается России, то после вторжения в Украину, компания EPAM обратила свой бизнес в РФ.

Из-за войны меняется и направление развития технологий в Украине. Поэтому приоритетными являются безопасность сетей, шифрование данных и защита от кибератак

Гарри Проппер, генеральный директор SoftServe Chief Executive Officer.

В апреле 2024-го начали интеграцию инструментов ИИ в реальную работу команд на клиентских проектах. После проведения масштабного внутреннего исследования, которое показало возможность генеративного искусственного интеллекта повышать производительность разработчиков команд до 45% и ускорять время разработки проектов на 30%, генШИ-инструменты внедряют в работу сотрудников компании.

ИТ-сфера переживает сложные времена, что связано как с искусственным интеллектом, так и с определенными экономическими процессами Фото: 24 Канал

Лидеры рейтинга лучших топ-менеджеров по версии Фокуса в области телекома

Ольга Устинова, генеральный директор компании "Vodafone Украина".

За прошлый год компания нарастила объемы инвестиций в развитие и поддержку телеком инфраструктуры Украины — по сравнению с 2022 годом Vodafone инвестировал на 58% больше. В целом объем инвестиций Vodafone в инфраструктуру страны в 2023 году достиг 5,7 млрд грн. А в течение двух лет полномасштабной войны Vodafone инвестировал в Украине 9,3 млрд грн. За два года оператор вернул в эфир 900 городов и сел. Vodafone построил 5500 базовых станций во время активной фазы войны в стране.

Александр Комаров, президент компании "Киевстар".

Общий бюджет расходов на устранение последствий кибератаки, укрепление системы и программу лояльности или благодарности абонентам составил 3,6 млрд грн. В прошлом году команда Киевстар восстановила связь в 190 населенных пунктах и построила 1000 новых базовых станций для сети 4G. Еще 4000 базовых станций были модернизированы. Компании растет с помощью повышения потребления, новых услуг и ценообразования.

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Михаил Шелемба, генеральный директор компании "ДАТАГРУП".

В 2023 году компании "ДАТАГРУП" и Volia инвестировали в программы модернизации объединенной сети по всей Украине, которая внедряется совместно с компаниями Cisco и Juniper. Была полностью модернизирована IP-Core, отказоустойчивость опорной сети повышена вдвое. Также увеличена энергонезависимость сети.

Напомним, в результате российского удара, который произошел днем 22 апреля, была разрушена телебашня в Харькове, что лишило людей возможности смотреть цифровое телевидение. Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что удар нанесли авиаракетой Х-59.