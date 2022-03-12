Улюблений банк російських олігархів йде з РФ: у країні припиняє свою роботу Deutsche Bank

Інвестори та політики натиснули на банк, змусивши змінити позицію щодо ведення бізнесу у РФ.

Найбільший фінансовий конгломерат Німеччини Deutsche Bank покидає Росію після різкої критики. Подробиці повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

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За даними ЗМІ, Deutsche Bank змінив свою позицію після того, як деякі інвестори та політики засудили організацію за її діяльність у Росії. У п'ятницю, 11 березня, керівництво конгломерату у Франкфурті оголосило про зупинення бізнесу на території країни-агресора за прикладом великих американських банків Goldman Sachs та JPMorgan Chase.

"Ми знаходимося в процесі згортання нашого бізнесу в Росії, допомагаючи нашим закордонним багатонаціональним клієнтам скорочувати їх операції. Новий бізнес в Росії відкривати не будемо", — заявив банк в офіційному повідомленні.

Deutsche Bank деякий час відмовлявся припиняти свою діяльність у Росії, наголошуючи на необхідності підтримувати багатонаціональні фірми, які не можуть швидко вивести свої операції за межі країни. Виконавчий директор Крістіан Севінг заявив співробітникам, що виведення коштів "піде в розріз із цінностями" компанії. Проте тиск із боку впливових осіб зробив свою справу.

Інвестор Білл Браудер, який роками викриває корупцію в Росії, заявив, що перебування Deutsche Bank на російському ринку "повністю розходиться з міжнародною діловою спільнотою і викличе негативну реакцію, втрату репутації та бізнесу на Заході". У коментарі Reuters він додав, що банк навряд чи міг би зберегти провідну позицію через загострення ситуації в Україні.

Колишній депутат Бундестагу і видатний борець із фінансовими злочинами Фабіо Де Масі стверджує, що Deutsche Bank мав тісні зв'язки з російською елітою, представники якої потрапили під санкції. За його словами, банку необхідно припинити відносини з ними у випадках, пов'язаних зі злочинною діяльністю Росії.

За заявою Deutsche Bank, за останні роки організація скоротила свою присутність у Росії. На цьому тижні він повідомив про кредитний ризик країни в розмірі 2,9 млрд євро і заявив, що схильність до ризику "дуже обмежена".

За даними Reuters, Deutsche Bank також має технологічний центр у Росії, що налічує близько 1500 співробітників. У грудні компанія відкрила в Москві нову штаб-квартиру, що на той час обіцяло принести "значні інвестиції" та зміцнити зв'язки на російському ринку.

Варто зазначити, що Міністерство юстиції США вже кілька років розслідує угоди Deutsche Bank, які, ймовірно, використали для відмивання 10 млрд доларів у Росії, в результаті банк оштрафували майже на 700 млн доларів. 11 березня компанія заявила, що розслідування ще не закінчено.

Раніше писали, що Німеччина блокує відключення російського "Сбербанку" від SWIFT — банківської системи обміну повідомленнями. Документи, отримані агентством Bloomberg, показують, як німецькі політики та дипломати закликали до стриманості при введенні нових санкцій.

Повідомляли також, які компанії-гіганти вже покинули російський ринок. Рішення про призупинення бізнесу в Росії вже ухвалили: Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks і багато інших.