Любимый банк российских олигархов уходит из РФ: в стране прекращает свою работу Deutsche Bank
Инвесторы и политики надавили на банк, заставив изменить позицию относительно ведения бизнеса в РФ.
Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank уходит из России после резкой критики. Подробности сообщает международное информационное агентство Reuters.
По данным СМИ, Deutsche Bank изменил свою позицию после того, как некоторые инвесторы и политики осудили организацию за ее деятельность в России. В пятницу, 11 марта, руководство конгломерата во Франкфурте объявило об остановке бизнеса на территории страны-агрессора по примеру крупных американских банков Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
"Мы находимся в процессе свертывания нашего оставшегося бизнеса в России, помогая нашим зарубежным многонациональным клиентам сокращать их операции. Новый бизнес в России открывать не будем", — заявил банк в официальном сообщении.
Deutsche Bank некоторое время отказывался прекращать свою деятельность в России, отмечая необходимость поддерживать многонациональные фирмы, которые не могут быстро вывести свои операции за пределы страны. Исполнительный директор Кристиан Севинг заявил сотрудникам, что вывод средств "пойдет в разрез с ценностями" компании. Однако давление со стороны влиятельных лиц сделало свое дело.
Инвестор Билл Браудер, годами разоблачающий коррупцию в России, заявил, что пребывание Deutsche Bank на российском рынке "полностью расходится с международным деловым сообществом и вызовет негативную реакцию, потерю репутации и бизнеса на Западе". В комментарии Reuters он добавил, что банк вряд ли смог бы сохранить ведущую позицию из-за обострения ситуации в Украине.
Бывший депутат Бундестага и видный борец с финансовыми преступлениями Фабио Де Маси утверждает, что у Deutsche Bank были тесные связи с российской элитой, представители которой попали под санкции. По его словам, банку необходимо прекратить отношения с ними в случаях, связанных с преступной деятельностью России.
Согласно заявлению Deutsche Bank, за последние годы организация сократила свое присутствие в России. На этой неделе он сообщил о кредитном риске страны в размере 2,9 млрд евро и заявил, что подверженность риску "очень ограничена".
По данным Reuters, у Deutsche Bank также есть технологический центр в России, насчитывающий около 1500 сотрудников. В декабре компания открыла в Москве новую штаб-квартиру, что в то время обещало принести "значительные инвестиции" и укрепить связи на российском рынке.
Стоит отметить, что Министерство юстиции США уже несколько лет расследует сделки Deutsche Bank, которые предположительно использовали для отмывания 10 млрд долларов в России, в итоге банк оштрафовали почти на 700 млн долларов. 11 марта компания заявила, что расследование еще не закончено.
Ранее писали, что Германия блокирует отключение российского "Сбербанка" от SWIFT — банковской системы обмена сообщениями. Документы, полученные агентством Bloomberg показывают, как немецкие политики и дипломаты призывали к сдержанности при вводе новых санкций.
Сообщали также, какие компании-гиганты уже покинули российский рынок. Решение о приостановке бизнеса в России уже приняли: Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford , Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks и многие другие.