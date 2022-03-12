Любимый банк российских олигархов уходит из РФ: в стране прекращает свою работу Deutsche Bank

Инвесторы и политики надавили на банк, заставив изменить позицию относительно ведения бизнеса в РФ.

Крупнейший финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank уходит из России после резкой критики. Подробности сообщает международное информационное агентство Reuters.

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По данным СМИ, Deutsche Bank изменил свою позицию после того, как некоторые инвесторы и политики осудили организацию за ее деятельность в России. В пятницу, 11 марта, руководство конгломерата во Франкфурте объявило об остановке бизнеса на территории страны-агрессора по примеру крупных американских банков Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

"Мы находимся в процессе свертывания нашего оставшегося бизнеса в России, помогая нашим зарубежным многонациональным клиентам сокращать их операции. Новый бизнес в России открывать не будем", — заявил банк в официальном сообщении.

Deutsche Bank некоторое время отказывался прекращать свою деятельность в России, отмечая необходимость поддерживать многонациональные фирмы, которые не могут быстро вывести свои операции за пределы страны. Исполнительный директор Кристиан Севинг заявил сотрудникам, что вывод средств "пойдет в разрез с ценностями" компании. Однако давление со стороны влиятельных лиц сделало свое дело.

Инвестор Билл Браудер, годами разоблачающий коррупцию в России, заявил, что пребывание Deutsche Bank на российском рынке "полностью расходится с международным деловым сообществом и вызовет негативную реакцию, потерю репутации и бизнеса на Западе". В комментарии Reuters он добавил, что банк вряд ли смог бы сохранить ведущую позицию из-за обострения ситуации в Украине.

Бывший депутат Бундестага и видный борец с финансовыми преступлениями Фабио Де Маси утверждает, что у Deutsche Bank были тесные связи с российской элитой, представители которой попали под санкции. По его словам, банку необходимо прекратить отношения с ними в случаях, связанных с преступной деятельностью России.

Согласно заявлению Deutsche Bank, за последние годы организация сократила свое присутствие в России. На этой неделе он сообщил о кредитном риске страны в размере 2,9 млрд евро и заявил, что подверженность риску "очень ограничена".

По данным Reuters, у Deutsche Bank также есть технологический центр в России, насчитывающий около 1500 сотрудников. В декабре компания открыла в Москве новую штаб-квартиру, что в то время обещало принести "значительные инвестиции" и укрепить связи на российском рынке.

Стоит отметить, что Министерство юстиции США уже несколько лет расследует сделки Deutsche Bank, которые предположительно использовали для отмывания 10 млрд долларов в России, в итоге банк оштрафовали почти на 700 млн долларов. 11 марта компания заявила, что расследование еще не закончено.

Ранее писали, что Германия блокирует отключение российского "Сбербанка" от SWIFT — банковской системы обмена сообщениями. Документы, полученные агентством Bloomberg показывают, как немецкие политики и дипломаты призывали к сдержанности при вводе новых санкций.

Сообщали также, какие компании-гиганты уже покинули российский рынок. Решение о приостановке бизнеса в России уже приняли: Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford , Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks и многие другие.