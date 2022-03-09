Германия блокирует отключение Сбербанка от SWIFT, — Bloomberg

По информации журналистов, новые ограничительные меры против новых российских банков могут быть введены, если ведущие европейские страны выработают единое решение.

Берлин является ведущей державой, сопротивляющейся попыткам добавить ПАО "Сбербанк" в список российских финансовых учреждений, отрезанных от SWIFT — банковской системы обмена сообщениями, стоящей за большей частью мировой торговли, сообщает Bloomberg.

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Сбербанк, в котором находится около половины розничных депозитов в России, был исключен из первоначального списка банков, удаляемых из SWIFT в рамках решения о защите транзакций, связанных с энергетикой, но усилились призывы к ужесточению санкций со стороны государств-членов в Центральной и Восточной Европе, в то время как Россия усиливает атаки на Украину.

Документы показывают, что Германия неоднократно призывала к осторожности в отношении этого шага во время дипломатических встреч, которые состоялись в последние дни, в том числе среди министров. Канцлер Олаф Шольц также публично призвал к сдержанности в отношении санкций, которые могут повлиять на энергетику.

На этой неделе он заявил, что выступает против прекращения поставок из России, назвав поставки нефти и газа "крайне важными" для европейской экономики и пояснив, что продолжение импорта энергоносителей является "сознательным решением".

Возможен ли раскол союзников?

Позиция Германии рискует привести к расколу в ключевом аспекте усилий союзников по наказанию Кремля за его войну с Украиной. Президент Джо Байден объявил во вторник, что США запретят импорт российского ископаемого топлива, включая нефть, что было частично поддержано Великобританией.

После неожиданного обещания Германии поставить оружие на Украину и увеличить расходы на оборону, страна снова подверглась критике, поскольку стремится защитить свою экономику, которая зависит от России более чем на половину поставок газа и более чем на треть нефти.

"Германия совершила героический поступок? Нет, вы делаете слишком мало", — написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии газете Welt в среду.

Немецкие официальные лица осознают, что давление может усилиться, чтобы нацелиться на поставки энергоносителей, но в настоящее время чиновники проявляют осторожность в отношении эскалации напряженности и видят, что эту позицию поддерживают другие государства-члены, по словам людей, знакомых с мышлением правительства.

Министр финансов Кристиан Линднер заявил, что переговоры о дополнительных финансовых санкциях продолжаются, и ничего нельзя исключать.

Европа и санкции против РФ

Один из дипломатов ЕС сказал, что другие крупные западноевропейские правительства, включая Италию, присоединятся к шагу SWIFT, если будет выработана единая позиция. По словам одного из источников, высокопоставленные чиновники ЕС также поддерживают эту меру.

Другой чиновник сообщил, что техническая работа по Сбербанку и SWIFT продолжается. Газпромбанк — еще одна организация, которая до сих пор была освобождена от этой меры.

Германия также выразила обеспокоенность по поводу выдвинутых предложений об ограничении доступа к портам, утверждая, что эта мера может затронуть торговлю товарами, на которые не распространяются санкции, согласно дипломатам ЕС и одному из документов.

Германия и другие страны также выступают против того, чтобы ЕС вслед за США и Великобританией запретил импорт нефти из России. Европейские страны больше полагаются на российское топливо, чем США, и правительства обеспокоены тем, как это повлияет на предприятия и потребителей, которые и без того страдают от роста цен.

Цена нефти поднялась выше 126 долларов за баррель в среду, 9 марта 2022 года. По данным Европейской комиссии, Россия является источником более четверти импорта нефти в Европу.

В рамках стратегии по отлучению континента от российской энергии исполнительный орган ЕС отметил, что существует больше потенциальных альтернатив для поставок нефти и угля, чем для газа, где Россия обеспечивает более 40% общего потребления ЕС. Ситуация еще более экстремальная для Германии.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр на этой неделе отметил, что первоначальное решение об исключении некоторых российских банков из SWIFT было согласовано всеми 27 государствами-членами ЕС с учетом разной степени зависимости от российского газа.

Как действующий председатель ЕС Франция выступает в качестве посредника, и публично не занимает никакой позиции.

Хотя Сбербанк и Центральный банк России изначально были пощажены, "рассматриваются все варианты", сказал министр финансов Франции на этой неделе телеканалу BFM TV. "Все решения эффективны, если они принимаются в европейском единстве".

Ранее Фокус сообщал, что глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель выступает за отключение от SWIFT большего количества российских банков. Перед этим введенные против России санкции оставили россиян без запчастей к автомобилям.