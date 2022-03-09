Німеччина блокує відключення Сбербанку від SWIFT, — Bloomberg

За інформацією журналістів, нові обмежувальні заходи проти нових російських банків можуть запровадити, якщо провідні європейські країни приймуть єдине рішення.

Берлін є провідною державою, яка опирається спробам додати ПАТ "Сбербанк" до списку російських фінансових установ, відрізаних від SWIFT — банківської системи обміну повідомленнями, яку використовує більша частина світової торгівлі, повідомляє Bloomberg.

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Сбербанк, в якому знаходиться близько половини роздрібних депозитів у Росії, забрали з початкового списку банків, що вилучають від SWIFT у рамках рішення про захист транзакцій, пов'язаних з енергетикою, але збільшилися заклики до посилення санкцій з боку держав-членів у Центральній та Східній Європі, тоді як Росія посилює атаки на Україну.

Документи показують, що Німеччина неодноразово закликала до обережності щодо цього кроку під час дипломатичних зустрічей, що відбулися останніми днями, зокрема серед міністрів. Канцлер Олаф Шольц також публічно закликав до стриманості щодо санкцій, які можуть вплинути на енергетику.

Цього тижня він заявив, що виступає проти припинення постачання з Росії, назвавши постачання нафти й газу "вкрай важливими" для європейської економіки й пояснивши, що продовження імпорту енергоносіїв є "свідомим рішенням".

Чи можливий розкол союзників?

Позиція Німеччини ризикує призвести до розколу в ключовому аспекті зусиль союзників щодо покарання Кремля за його війну з Україною. Президент Джо Байден оголосив у вівторок, що США заборонять імпорт російського викопного палива, включаючи нафту, що було частково підтримане Великою Британією.

Після несподіваної обіцянки Німеччини поставити зброю на Україну і збільшити витрати на оборону, країна знову зазнала критики, оскільки прагне захистити свою економіку, яка залежить від Росії більш ніж на половину постачання газу і більш ніж на третину нафти.

"Німеччина зробила героїчний вчинок? Ні, ви робите дуже мало", — написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі газеті Welt у середу.

Німецькі офіційні особи усвідомлюють, що тиск може посилитися, щоб націлитись на постачання енергоносіїв, але нині чиновники виявляють обережність щодо ескалації напруженості та бачать, що цю позицію підтримують інші держави-члени, за словами людей, знайомих із мисленням уряду.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер заявив, що переговори про додаткові фінансові санкції продовжуються, і нічого не можна відкидати.

Європа та санкції проти РФ

Один із дипломатів ЄС сказав, що інші великі західноєвропейські уряди, зокрема Італія, приєднаються до кроку SWIFT, якщо всі матимуть єдину позицію. За словами одного з джерел, високопосадовці ЄС також підтримують цей захід.

Інший чиновник повідомив, що технічна робота щодо Сбербанку та SWIFT триває. Газпромбанк — ще одна організація, яка досі була звільнена від цього заходу.

Німеччина також висловила занепокоєння щодо висунутих пропозицій щодо обмеження доступу до портів, стверджуючи, що цей захід може торкнутися торгівлі товарами, на які не поширюються санкції, згідно з дипломатами ЄС та одним із документів.

Німеччина та інші країни також виступають проти того, щоб ЄС слідом за США та Великобританією заборонив імпорт нафти з Росії. Європейські країни більше покладаються на російське паливо, ніж США, і уряди стурбовані тим, як це вплине на підприємства та споживачів, які й так страждають від зростання цін.

Ціна нафти піднялася вище за 126 доларів за барель у середу, 9 березня 2022 року. За даними Європейської комісії, Росія є джерелом понад чверть імпорту нафти до Європи.

У рамках стратегії відлучення континенту від російської енергії виконавчий орган ЄС зазначив, що існує більше потенційних альтернатив для постачання нафти й вугілля, ніж для газу, де Росія забезпечує понад 40% загального споживання ЄС. Ситуація ще екстремальніша для Німеччини.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер цього тижня зазначив, що початкове рішення про виключення деяких російських банків із SWIFT погодили всі 27 держав-членів ЄС з урахуванням різного ступеня залежності від російського газу.

Як чинний голова ЄС Франція виступає посередником і публічно не займає жодної позиції.

Хоча Сбербанк та Центральний банк Росії спочатку помилували,"розглядають усі варіанти", сказав міністр фінансів Франції цього тижня телеканалу BFM TV. "Всі рішення ефективні, якщо вони ухвалюють в європейській єдності".

Раніше Фокус повідомляв, що глава дипломатичного відомства ЄС Жозеп Боррель виступає за відключення від SWIFT більшої кількості російських банків. Перед цим санкції, введені проти Росії, залишили росіян без запчастин до автомобілів.