"Забанили в реале" на 5,5 лет: женщина оправдывала в Facebook агрессию РФ и получила срок

"Виноваты украинцы, а не Путин" – посты подобного содержания жительница Ивано-Франковщины писала в соцсети, но теперь на ближайшие 5,5 лет ее "забанил" суд.

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Калушский городской суд Ивано-Франковской области вынес решение по делу гражданки Украины, которя неоднакратно в Facebook размещала посты оправдывающие агрессию России против Украины, сообщает Dev.ua.

В частности она писала, что "война началась не вдруг. В гибели детей виноваты родители, которые скакали на Майданах и пели бандеровские гимны. Вместо того чтобы требовать от Порошенко или Зеленского остановить войну на Донбассе, запретить русофобию, перестать дразнить супервооруженную ядерную россию. Хотели войну с россией — получили". Так же она писала, что "украинцы сами виноваты в происходящем на их земле беспорядке".

Впрочем, после трагедии в Буче жительница Калуша удалила свои сообщения и стала резко критиковать оккупантов.

На суде свою вину женщина не призаняла и заявила, что она просто высказывала свое личное критическое мнение "как писательница" и не оправдывала страну-агрессора. Теперь она считает, что во всем виноваты не украинцы, а политики и просит себя оправдать.

Впрочем, суд посчитал, что своими сообщениями в Facebook обвиняемая оправдывала вооруженную агрессию России против Украины и обвиняла самих украинцев в доведении страны до войны.

Суд так же посчитал, что обвиняемая прекрасно осознавала, что ее сообщения в соцсети могут повлечь за собой подрыв доверия к украинским военным, дестабилизировать и усилить панические настроения среди населения, поэтому размещала подобные сообщения не однократно, а так же оправдывала и признавала правомерной вооруженную агрессию России.

В итоге обвиняемая получила 5,5 лет тюрьмы, а кроме того она будет должна заплатить в бюджет 9438 грн за судебно-лингвистическую экспертизу и 4530 грн за проведение компьютерно-технической экспертизы. Обвиняемая в течение месяца может подать апелляцию на решение суда.

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