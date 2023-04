Готов ли Путин к "Нюрнбергу": в британских СМИ оценили вероятность суда над президентом РФ

По мнению писателя Джона Кампфнера, судить российского диктатора никогда не поздно. Пугает лишь безразличие влиятельных стран — США и Великобритании, благодаря чему Владимир Путин чувствует себя в безопасности.

Президент России вполне может предстать перед судом, но для этого нужно вспомнить некоторые уроки истории, в частности, суд над главными нацистскими преступниками в Нюрнберге. Об этом написал 10 апреля в колонке для газеты The Guardian британский писатель Джон Кампфнер.

"Безразличие слишком многих стран означает, что Путин может чувствовать себя в безопасности. Но история показывает, что решительный мир может преследовать зло", — отметил публицист.

Последние события, по оценкам Кампфнера, показали угрозы для либеральных демократических устоев. В качестве примера он приводит утечку документов с военными секретами США, которая выявила слабые места в системе обороны Украины, а также привлечение бывшего президента США Дональда Трампа к суду по обвинению во взяточничестве.

"Когда уверенность угасает, полезно посетить Нюрнберг, чтобы вспомнить, из-за чего идет борьба. Этот город был настоящим домом Гитлера. Здесь нацисты проводили ежегодные митинги и обнародовали расовые законы, отличая чистоту арийской крови от еврейской", — вспомнил писатель.

Нюрнберг стал памятник знаменательному моменту — мир объединился для преследования зла, продолжает он.

"Перенесите все это на сегодня — представьте на мгновение Путина на скамье подсудимых, но в современном месте — в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге. Конечно, это гораздо легче сказать, чем сделать. Обвинительный акт МУС ограничивает места, которые Путин может посетить в будущем", — подчеркнул автор.

США и Великобритания безразличны к МУС

Суд в Гааге, как пишет Кампфнер, упорно продвигается вперед, но его действия вряд ли подкрепляются позицией США.

"Американцы помогли создать организацию в 1998 году только для того, чтобы отказаться вступить в нее. Они были против того, чтобы их политиков или военнослужащих судили судьи из других стран", — дополнил британский публицист.

Далее он вспоминает роль, которую сыграли американцы и русские в Нюрнберге. Главный обвинитель от США Роберт Джексон заявлял следующее: "Мы не должны ни на минуту забывать, что по протоколам судебного процесса, по которым мы судим этих людей сегодня, история будет завтра судить нас самих".

"Больно сопоставлять слова, сказанные тогда, с сегодняшним днем, с беспечным безразличием многих стран, включая США и Великобританию, к попранию или угрозе попрания международного права", — добавил Кампфнер.

Нюрнбергский процесс, по его мнению, был далеко не идеален и с тех пор уголовное преследование за военные преступления применялось, мягко говоря, непоследовательно.

"И все же нюрнбергская идея все еще существует, пламя слабо мерцает, даже когда другие пытаются его погасить", — заключил писатель.

Джон Кампфнер — британский публициcт, проработавший в СМИ около 25 лет. Он освещал международную и внутреннюю политику Великобритании. Его книга "Почему немцы делают это лучше" (Why the Germans Do It Better) стала бестселлером и книгой года по версии ряда СМИ. Кампфнер написал произведения "Войны Блэра" и "Свобода на продажу" — оба вошли в шорт-лист премии Джорджа Оруэлла в 2010 и 2014 годах.

Напомним, что 17 марта этого года МУС выдал ордер на арест Путина за незаконную депортацию с временно оккупированных территорий Украины в Россию украинских детей. Вместе с ним на лавке подсудимых должна оказаться и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова — именно она курировала вывоз детей.

Госдума России готовится запретить призывы к выполнению решений Международного уголовного суда и других "враждебных РФ" органов.