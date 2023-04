Чи готовий Путін до "Нюрнберга": у британських ЗМІ оцінили ймовірність суду над президентом РФ

На думку письменника Джона Кампфнера, судити російського диктатора ніколи не пізно. Лякає лише байдужість впливових країн — США та Великобританії, завдяки чому Володимир Путін почувається у безпеці.

Президент Росії цілком може постати перед судом, але для цього слід згадати деякі уроки історії, зокрема суд над головними нацистськими злочинцями у Нюрнбергу. Про це написав 10 квітня у колонці для газети The Guardian британський письменник Джон Кампфнер.

"Байдужість надто багатьох країн означає, що Путін може почуватися в безпеці. Але історія показує, що рішучий світ може переслідувати зло", — зазначив публіцист.

Останні події, за оцінками Кампфнера, виявили загрози для ліберальних демократичних основ. Як приклад він наводить витік документів із військовими секретами США, який виявив слабкі місця в системі оборони України, а також притягнення колишнього президента США Дональда Трампа до суду за звинуваченням у хабарництві.

"Коли впевненість згасає, корисно відвідати Нюрнберг, щоб згадати, через що йде боротьба. Це місто було справжнім будинком Гітлера. Тут нацисти проводили щорічні мітинги та оприлюднили расові закони, вирізняючи чистоту арійської крові від єврейської", — згадав письменник.

Нюрнберг став пам'ятник видатному моменту – світ об'єднався для переслідування зла, продовжує він.

"Перенесіть усе це на сьогодні — уявіть на мить Путіна на лаві підсудних, але в сучасному місці — у Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі. Звичайно, це набагато легше сказати, ніж зробити. Обвинувальний акт МКС обмежує місця, які Путін може відвідати у майбутньому", — підкреслив автор.

США та Великобританія байдужі до МКС

Суд у Гаазі, як пише Кампфнер, наполегливо просувається вперед, але його дії навряд чи підкріплюються позицією США.

"Американці допомогли створити організацію у 1998 році тільки для того, щоб відмовитися вступити до неї. Вони були проти того, щоб їхніх політиків чи військовослужбовців судили судді з інших країн", — доповнив британський публіцист.

Далі він згадує роль, яку зіграли американці та росіяни у Нюрнберзі. Головний обвинувач від США Роберт Джексон заявляв наступне: "Ми не повинні ні на хвилину забувати, що за протоколами судового процесу, за якими ми судимо цих людей сьогодні, історія завтра судитиме нас самих".

"Боляче зіставляти слова, сказані тоді, з сьогоднішнім днем, з безтурботною байдужістю багатьох країн, включаючи США та Великобританію, до зневажання або загрози зневажання міжнародного права", — додав Кампфнер.

Нюрнберзький процес, на його думку, був далеко не ідеальним і з того часу кримінальне переслідування за воєнні злочини застосовувалося, м'яко кажучи, непослідовно.

"І все ж нюрнберзька ідея все ще існує, полум'я слабо мерехтить, навіть коли інші намагаються його погасити", — підсумував письменник.

Джон Кампфнер — британський публіцист, який пропрацював у ЗМІ близько 25 років. Він висвітлював міжнародну та внутрішню політику Великобританії. Його книга "Чому німці роблять це краще" (Why the Germans Do It Better) стала бестселером та книгою року за версією низки ЗМІ. Кампфнер написав твори "Війни Блера" та "Свобода на продаж" — обидва увійшли у шорт-ліст премії Джорджа Оруелла у 2010 та 2014 роках.

Нагадаємо, що 17 березня цього року МКС видав ордер на арешт Путіна за незаконну депортацію з тимчасово окупованих територій України до Росії українських дітей. Разом із ним на лавці підсудних має опинитися й уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова — саме вона курувала вивезення дітей.

Держдума Росії готується заборонити заклики до виконання рішень Міжнародного кримінального суду та інших ворожих РФ органів.