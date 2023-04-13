"Забанили в реалі" на 5,5 років: жінка виправдовувала у Facebook агресію РФ та отримала вирок

"Винні українці, а не Путін" – пости подібного змісту мешканка Івано-Франківщини писала у соцмережі, але тепер на найближчі 5,5 років її "забанив" суд.

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Калуський міський суд Івано-Франківської області виніс рішення у справі громадянки України, яка неодноразово у Facebook розміщувала пости, які виправдовують агресію Росії проти України, повідомляє Dev.ua.

Зокрема вона писала, що "війна почалася не раптом. В загибелі дітей винні батьки, які скакали на Майданах і співали бандерівські гімни. Замість того, щоб вимагати від Порошенка чи Зеленського зупинити війну на Донбасі, заборонити русофобію, перестати дражнити суперозброєну ядерну росію. Хотіли війну — отримали". Так само вона писала, що "українці самі винні у безладді, що відбувається на їхній землі".

Втім, після трагедії у Бучі мешканка Калуша видалила свої повідомлення та почала різко критикувати окупантів.

На суді свою провину жінка не визнала і заявила, що вона просто висловлювала свою особисту критичну думку "як письменниця" та не виправдовувала країну-агресора. Тепер вона вважає, що в усьому винні не українці, а політики та просила себе виправдати.

Втім, суд вважав, що своїми повідомленнями у Facebook обвинувачена виправдовувала збройну агресію Росії проти України та звинувачувала самих українців у доведенні країни до війни.

Суд також постановив, що обвинувачена чудово усвідомлювала, що її повідомлення в соцмережі можуть спричинити підрив довіри до українських військових, дестабілізувати та посилити панічні настрої серед населення, тому розміщувала подібні повідомлення неодноразово, а також виправдовувала та визнавала правомірною збройну агресію Росії.

У результаті обвинувачена отримала 5,5 років в'язниці, а крім того, вона повинна заплатити до бюджету 9438 грн за судово-лінгвістичну експертизу та 4530 грн за проведення комп'ютерно-технічної експертизи. Обвинувачена протягом місяця може подати апеляцію на рішення суду.

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