Новый робот Skoda переводит детей и пожилых людей через дорогу (фото)

Электронный помощник похож на светофор, который перемещается по пешеходному переходу, подавая сигналы как пешеходам, так и водителям, и наблюдая за движением транспорта.

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Чешский производитель автомобилей Skoda тестирует новые технологии, чтобы "сделать дороги более безопасными для детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями", включая робота, сопровождающего людей для пересечения дороги. Об этом пишет Mail Online.

Робот ростом более двух метров выглядит как передвижной светофор, который пробирается к середине пешеходного перехода. Как только он доберется до места, он загорится зеленым светом, и пешеходы смогут переходить дорогу.

Электронный помощник постоянно следит за своим окружением, поэтому может обнаружить, что к переходу приближается автомобиль. С датчиками, расположенными на высоте двух метров, он может видеть пространство над припаркованными автомобилями. Затем он выходит на дорогу, когда видит, что это безопасно.

Робот отображает как информацию для пешеходов, так и предупреждения для приближающихся автомобилей — он показывает водителям знак "стоп". Он также отправляет сообщение самому автомобилю, которое отображается в виде анимации на информационно-развлекательном дисплее.

Зеленый индикатор показывает, что переход безопасен Фото: Skoda

Как только пешеходы переходят дорогу, робот возвращается на тротуар. В тот момент, когда он достигает бордюра, предупреждение на приборной панели автомобиля исчезает, и водитель может продолжить свой путь.

По словам автопроизводителя, дальнейшие разработки робота также будут направлены на звуковые предупреждения, что поможет лучше ориентироваться слабовидящим людям.

Ранее исследователи из Университета Кембриджа разработали новаторскую роботизированную руку, которая работает с минимальным приводом пальцев и может схватывать различные предметы.

Также СМИ сообщали, что ученые и инженеры из Нидерландов создали летающего робота, который может отпугивать стаи птиц вокруг аэропортов. Он называется RobotFalcon и имитирует внешний вид и полет сокола сапсана, который является хищником для многих птиц.