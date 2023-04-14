Новий робот Skoda переводить дітей та літніх людей через дорогу (фото)

Електронний помічник схожий на світлофор, який переміщається пішохідним переходом, подаючи сигнали як пішоходам, так і водіям, і спостерігаючи за рухом транспорту.

Related video

Чеський виробник автомобілів Skoda тестує нові технології, щоб "зробити дороги безпечнішими для дітей, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями", включаючи робота, що супроводжує людей для перетину дороги. Про це пише Mail Online.

Робот понад два метри на зріст виглядає як пересувний світлофор, який пробирається до середини пішохідного переходу. Як тільки він дістанеться місця, він загориться зеленим світлом, і пішоходи зможуть переходити дорогу.

Електронний помічник постійно стежить за своїм оточенням, тому може виявити, що до переходу наближається автомобіль. З датчиками, які розташовані на висоті двох метрів, він може бачити простір над припаркованими автомобілями. Потім виходить на дорогу, коли бачить, що це безпечно.

Робот відображає як інформацію для пішоходів, так і попередження для автомобілів, що наближаються — він показує водіям знак "стоп". Він також надсилає повідомлення самому автомобілю, яке відображається у вигляді анімації на інформаційно-розважальному дисплеї.

Зелений індикатор показує, що перехід безпечний Фото: Skoda

Щойно пішоходи переходять дорогу, робот повертається на тротуар. У той момент, коли він досягає бордюру, попередження на панелі приладів автомобіля зникає, і водій може продовжити свій шлях.

За словами автовиробника, подальші розробки робота також будуть спрямовані на звукові попередження, що допоможе краще орієнтуватися людям з вадами зору.

Раніше дослідники з Університету Кембриджу розробили новаторську роботизовану руку, яка працює з мінімальним приводом пальців і може схоплювати різні предмети.

Також ЗМІ повідомляли, що вчені та інженери з Нідерландів створили літаючого робота, який може відлякувати зграї птахів навколо аеропортів. Він називається RobotFalcon і імітує зовнішній вигляд та політ сокола сапсана, який є хижаком для багатьох птахів.