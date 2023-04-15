Tinder в помощь: шпионки из РФ используют для вербовки приложение для знакомств

Немецкие контрразведчики выяснили, что российские девушки знакомятся через мобильное приложение с сотрудниками Бундесвера с целью завладеть информацией о войне в Украине.

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Представительницы спецслужб РФ для вербовки немецких политиков начали использовать популярное мобильное приложение Tinder, предназначенное для романтических знакомств. Как сообщили 15 апреля обозреватели издание Welt со ссылкой на Службу военной контрразведки Германии, российские шпионки с помощью приложения назначают свидания сотрудникам Бундесвера с целью выведать у них необходимую информацию.

Сообщается, что российских девушек больше всего интересуют сведения, которыми обладает Берлин относительно войны в Украине. Контрразведчики отметили, что эта проблема уже поднята на высоком уровне и была рассмотрена на специальном совещании с участием представителей стран НАТО в Германии.

"Сотрудники разведывательных служб РФ используют соцсети, чтобы намеренно установить контакты с военными Бундесвера, попытаться выведать информацию или, по возможности, завербовать их", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что согласно данным секретных документов Пентагона, спецслужбы США глубоко проникли во все командные структуры российской разведки и армии. Уточнялось, что американская разведка проникла практически в каждую составную часть разведывательного аппарата и командования армии РФ.

Журналисты издания Associated Press со ссылкой на заявления представителей международных оборонных ведомств 13 апреля сообщили, что утечка секретной информации Минобороны США не повлияет на стратегию украинской армии на поле боя, так как украинская разведка не раскрыла перед американцами планов по готовящемуся контрнаступлению ВСУ.