Tinder на допомогу: шпигунки з РФ використовують для вербування додаток для знайомств

Німецькі контррозвідники з'ясували, що російські дівчата знайомляться через мобільний додаток із співробітниками Бундесверу з метою оволодіти інформацією про війну в Україні.

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Представниці спецслужб РФ для вербування німецьких політиків почали використовувати популярний мобільний додаток Tinder, призначений для романтичних знайомств. Як повідомили 15 квітня оглядачі видання Welt із посиланням на Службу військової контррозвідки Німеччини, російські шпигунки за допомогою додатку призначають побачення співробітникам Бундесверу з метою вивідати у них необхідну інформацію.

Повідомляється, що російських дівчат найбільше цікавлять відомості, які має Берлін щодо війни в Україні. Контррозвідники зауважили, що ця проблема вже піднята на високому рівні і була розглянута на спеціальній нараді за участю представників країн НАТО у Німеччині.

"Співробітники розвідувальних служб РФ використовують соцмережі, щоб навмисно встановити контакти з військовими Бундесверу, спробувати вивідати інформацію або, по можливості, завербувати їх", — йдеться у публікації.

Раніше повідомлялося, що згідно з даними секретних документів Пентагону, спецслужби США глибоко проникли у всі командні структури російської розвідки та армії. Уточнювалося, що американська розвідка проникла практично у кожну складову частину розвідувального апарату та командування армії РФ.

Журналісти видання Associated Press з посиланням на заяви представників міжнародних оборонних відомств 13 квітня повідомили, що витік секретної інформації Міноборони США не вплине на стратегію української армії на полі бою, оскільки українська розвідка не розкрила перед американцями планів щодо контрнаступу ЗСУ, що готується.