Витік документів Пентагону: США проникли практично у всі структури розвідки та армії РФ

З 27-сторінкового матеріалу також випливає, що Росія не змогла зупинити масштабний потік західних озброєнь та техніки в Україну, а розвідслужби РФ помилилися щодо справжніх намірів Китаю відносно постачання летальної зброї Кремлю.

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Опубліковано нові секретні документи Міноборони США, які не були оприлюднені минулого тижня, коли в мережі з'явився матеріал на 53 сторінки. З нової 27-сторінкової публікації стало відомо, що розвідслужби США проникли практично у всі командні структури російської розвідки та армії. Про це повідомляє The New York Times.

Також з'ясувалося, що розбіжностей усередині російського уряду щодо війни в Україні було набагато більше, ніж вважалося раніше.

Нові матеріали підтверджують припущення, що розвідслужби США глибоко інфільтровані практично в кожну складову частину російського розвідувального апарату та командування армії. Основну частину цих документів відзначено як перехоплення комунікацій.

Документи опубліковані як фото, на деяких не вистачає сторінок. Серед іншого є матеріали АНБ, Управління директора Національної розвідки, Розвідувального управління Об'єднаного штабу Пентагону.

Матеріал, до якого отримали доступ The New York Times, з'явився на "серверах" Discord, де також публікувалися й перші секретні матеріали Пентагону.

Представники США підтвердили, що вони достовірні, але попередили, що деякі були змінині. У цих матеріалах також може бути застаріла або неточна інформація.

Кремлю не вдалося зупинити постачання озброєнь

У документах, ймовірно, Об'єднаного штабу Міноборони, датованих 23 лютого, йдеться про те, що Росія не змогла зупинити масштабний потік західних озброєнь та техніки в Україну з початку війни, і висловлюються оцінки щодо того, що Кремлю це в найближчому майбутньому не вдасться.

Український солдат із гранатометом

Постачання зброї з Китаю

У шестисторінковому матеріалі Управління Національної розвідки від 23 лютого, який має назву "Watch Report", йдеться про те, що Китай схвалив постачання летальної військової допомоги Росії. У документах є посилання на перехоплену розмову. Але неясно, чи повідомили китайці росіянам про те, що вони відправили зброю до РФ, чи росіяни шпигували за китайцями.

Вже 3 березня в американській пресі з'явилася інформація про те, що США дізналися про план Китаю постачати летальні озброєння РФ і що це інформація "від російських офіційних осіб".

Але представник адміністрації президента США напередодні, 13 квітня, повідомив, що кілька тижнів потому ніщо не вказує на те, що Китай погодився передати РФ летальні озброєння. Це може свідчити, що російська розвідка помиляється щодо намірів влади Китаю.

З нових публікацій секретних матеріалів також з'ясувалося, що ФСБ звинувачувала російське Міноборони у приховуванні втрат в Україні. Силовики РФ стверджували, що Міноборони не враховує у своїх звітах втрати росгвардійців, найманців із ПВК "Вагнер" та вихідців із Чечні.

Нагадаємо, що раніше із витоку засекречених документів Пентагону стало відомо, що російський винищувач Су-27 намагався збити британський літак-розвідник над Чорним морем.