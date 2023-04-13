Утечка документов Пентагона: США проникли практически во все структуры разведки и армии РФ

Из 27-страничного материала также следует, что Россия не смогла остановить масштабный поток западных вооружений и техники в Украину, а разведслужбы РФ ошиблись насчет истинных намерений Китая относительно поставок летального оружия Кремлю.

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Опубликованы новые секретные документы Минобороны США, которые не были обнародованы на минувшей неделе, когда в сети появился материал на 53 страницы. Из новой 27-страничной публикации стало известно, что разведслужбы США просочились практически во все командные структуры российской разведки и армии. Об этом сообщает The New York Times.

Также выяснилось, что разногласий внутри российского правительства относительно войны в Украины было намного больше, чем считалось прежде.

Новые материалы подтверждают допущение о том, что разведслужбы США глубоко инфильтрированы практически в каждую составную часть российского разведывательного аппарата и командования армии. Основная часть этих документов отмечена как перехват коммуникаций.

Документы опубликованы как фото, на некоторых не хватает страниц. Среди прочего, есть материалы АНБ, Управления директора Национальной разведки, Разведывательного управления Объединенного штаба Пентагона.

Материал, к которому получили доступ The New York Times, изначально был опубликован на "серверах" Discord, где появились и первые секретные материалы Пентагона.

Представители США подтвердили подлинность документов, но предупредили, что некоторые из них изменены. В этих материалах также может содержаться устаревшая или неточная информация.

Кремлю не удалось остановить поставки вооружений

В документах, предположительно, Объединенного штаба Минобороны, датируемых 23 февраля, идет речь о том, что Россия не смогла остановить масштабный поток западных вооружений и техники в Украину с начала войны, и высказываются оценки относительно того, что Кремлю это в обозримом будущем не удастся.

Украинский солдат с гранатометом

Поставки оружия из Китая

В шестистраничном материале Управления Национальной разведки от 23 февраля, который озаглавлен как "Watch Report", идет речь о том, что Китай одобрил поставки летальной военной помощи России. В документах присутствует ссылка на перехваченный разговор. Но неясно, сообщили ли китайцы россиянам о том, что они отправили оружие в РФ, или же россияне шпионили за китайцами.

Уже 3 марта в американской прессе появилась информация о том, что США узнали о плане Китая поставить летальные вооружения РФ, и что это информация "от российских официальных лиц".

Но представитель администрации президента США накануне, 13 апреля, сообщил, что спустя несколько недель ничто не указывает на то, что Китай согласился передать РФ летальные вооружения. Это может свидетельствовать о том, что российская разведка ошибается насчет намерений властей Китая.

Из новых публикаций секретных материалов также выяснилось, что ФСБ обвиняла российское Минобороны в сокрытии потерь в Украине. Силовики РФ утверждали, что Минобороны не учитывает в своих отчетах потери росгвардейцев, наемников из ЧВК "Вагнер" и выходцев из Чечни.

Напомним, что ранее из утечки засекреченных документов Пентагона стало известно, что российский истребитель Су-27 пытался сбить британский самолет-разведчик над Черным морем.