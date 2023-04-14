"Злив" секретних документів: оборонні відомства США заявили, що загрози для ЗСУ немає, — AP

За інформацією журналістів, "злив" інформації не змінить військову стратегію Києва. У свою чергу міністр оборони США оцінив плани України як "відмінні" і наголосив, що про них знають лише президент Зеленський та вузьке коло довірених осіб.

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Українська розвідка не розкрила США плани майбутнього контрнаступу ЗСУ через сумніви щодо здатності Пентагону зберігати секрети, тому "злив" секретної інформації не вплине на стратегії українських військових на полі бою. Про це у четвер, 13 квітня, повідомило видання Associated Press з посиланням на заяви представників міжнародних оборонних відомств.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, лише українські силові структури знають про бойові плани та оперативну інформацію на фронті.

"Якщо військові дії плануються, то про планування спецоперації знає дуже вузьке коло людей", — заявила вона.

У зв'язку з чим, за її словами, така проінформованість у вузьких колах схвалює зниження ризику витоку інформації для найважливіших військових питань до мінімуму.

За інформацією видання, проте, з витоком документів з США може бути ризик оприлюднення ще більш "шкідливих матеріалів", які стануть згубними для України.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, секретність в одній життєво важливих сфер — планів України щодо відсічі країні-агресору залишається непорушною.

"У них чудовий план… але тільки президент Зеленський та його керівництво дійсно знають усі його деталі", — наголосив він.

Видання також наводить слова міністра оборони України Олексія Резнікова, який зазначив, що українській стороні було "неприємно чути" про розкриті подробиці, що стали не лише інформаційною операцією на користь Росії, а й могли бути застосовані для зниження рівня довіри між країнами-союзниками.

"Є багато інформації, яка не відповідає дійсності. А правдива інформація вже втратила свою актуальність", — зазначив Резніков.

На думку колишнього високопоставленого співробітника ЦРУ Джона Сіфера, витік секретної інформації справді може нашкодити українським інтересам, оскільки найделікатніші секретні дані розвідувальної спільноти не повинні утримуватися в таких документах оборонних відомств.

З української сторони свою оцінку ситуації також прокоментував радник керівника ОП Михайло Подоляк, котрий назвав інформацію недійсною та брехливою. За його словами, стратегія та тактика дій ЗСУ розробляється військовим командуванням країни, через що плани України не постраждали.

"Сценарії операцій все ще розробляються, тому що лінія фронту гнучка, і щодня вносяться зміни", — зазначив він.

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що після "зливу" секретних документів у Міністерстві оборони США вирішили суттєво звузити коло осіб, що мають доступ до секретної інформації.

Наступного дня в ЗМІ з'явилась інформація, що за злиті документи було опубліковано у ігровий чат, яким керував 21-річний член розвідувального крила Національної гвардії ВПС штату Массачусетс Джек Тейшейра.