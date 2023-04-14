"Слив" секретных документов: оборонные ведомства США заявили, что угрозы для ВСУ нет, — AP

По информации журналистов, "слив" информации не изменит военную стратегию Киева. В свою очередь министр обороны США оценил планы Украины как "отличные" и подчеркнул, что о них знают только президент Зеленский и узкий круг доверенных лиц.

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Украинская разведка не раскрыла США планы будущего контрнаступления ВСУ из-за сомнений в способности Пентагона хранить секреты, поэтому "слив" секретной информации не повлияет на стратегии украинских военных на поле боя. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщило издание Associated Press со ссылкой на заявления представителей международных оборонных ведомств.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, только украинские силовые структуры знают о боевых планах и оперативной информации на фронте.

"Если военные действия планируются, то о планировании спецоперации знает очень узкий круг людей", — заявила она.

В связи с чем, по ее словам, такая осведомленность в узких кругах похволяет снизить риск утечки информации для важнейших военных вопросов дод минимума.

По информации издания, тем не менее, с утечкой документов из США может быть риск обнародования еще более "вредных материалов", которые станут губительными для Украины.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, секретность в одной жизненно важной сфере — планах Украины по отпору стране-агрессору остается незыблемой.

"У них отличный план… но только президент Зеленский и его руководство действительно знают все его детали ", — подчеркнул он.

Издание также приводит слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который отметил, что украинской стороне было "неприятно слышать" о раскрытых подробностях, которые стали не только информационной операцией в пользы России, но и могли быть применены для снижения уровня доверия между странами-союзниками.

"Есть много информации, которая не соответствует действительности. А правдивая информация уже потеряла свою актуальность", — отметил Резников.

По мнению бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ Джона Сифера, утечка секретной информации действительно может навредить украинским интересам, поскольку самые деликатные секретные данные разведывательного сообщества не должны содержаться в такого рода документах оборонных ведомств.

С украинской стороны свою оценку ситуации также прокомментировал советник руководителя ОП Михаил Подоляк, который назвал информацию недействительной и лживой. По его словам, стратегия и тактика действий ВСУ разрабатываются военным командованием страны, в связи с чем планы Украины не пострадали.

"Сценарии операций все еще разрабатываются, потому что линия фронта гибкая и ежедневно вносятся изменения", — отметил он.

Напомним, 12 апреля стало известно, что после "слива" секретных документов в Министерстве обороны США решили существенно сузить круг лиц, имеющих доступ к секретной информации.

На следующий день в СМИ появилась информация, что слитые документы были опубликованы игровом чате, который курировал 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джек Тейшейра.