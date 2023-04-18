Как у Джеймса Бонда: появился пистолет, которым может стрелять только владелец (видео)

Стоимость новинки начинается от $1500 и достигает $2500 за самую дорогую модификацию "под своего хозяина".

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Компания Biofire Technologies из США объявила о запуске первого в мире биометрического пистолета Biofire Smart Gun, сообщается на сайте производителя. Пистолет позиционируется как самое безопасное оружие для хранения в семье, ведь им могут воспользоваться только авторизированные пользователи. Фокус знакомит читателем с новым направлением "умного" оружия.

Пистолет Smart Gun имеет калибр 9 мм - самый популярный калибр в США и мире. Фото: Biofire Technologies

Судя по рекламному ролику на сайте производителя, Biofire Smart Gun можно хранить не в сейфе, а сделать его частью антуража, чтобы он всегда был под рукой в случае опасности. Дети не смогут достать пистолет из специальной док-станции или нажать на спусковой крючок. Преступник так же не сможет выстрелить в вас из пистолета, если выбьет оружие из ваших рук.

Кто придумал Smart Gun

Основателем компании и одним из разработчиков модели является Кай Клепфер — инженер, который еще во время обучения в Массачусетском Технологическом Институте получил первые гранты на разработку персонифицированного оружия. Парня с молодых лет интересовала безопасность использования пистолетов, и он посвятил свою жизнь этой теме, создав собственную успешную компанию.

Кай Клепфер - молодой гений и основатель Biofire Technologies. Фото: Biofire Technologies

Кая Клепфера называют "новым Илоном Маском" в сфере производства персонифицированного оружия.

Как работает Smart Gun

Этот пистолет имеет сканер отпечатков пальцев и блокируется, как только вы выпускаете его из рук, и не может выстрелить, если его не держит в руках авторизованный пользователь. Кроме сенсора отпечатка пальцев на рукоятке модель оснащена 3D-датчиком распознавания лиц, который, как утверждают создатели, работает даже в полной темноте.

Кай Клепфлер и его пистолет Smart Gun. Фото: Biofire Technologies

Батареи пистолета хватает на несколько месяцев использования, но чтобы продлить автономность, вы можете хранить пистолет в специальном сейфе в выключенном состоянии. Этот вариант отлично подойдет для тех, кто живет в безопасном районе и редко выезжает на стрельбища.

Smart Gun оснащен 3D-датчиком распознавания лиц. Фото: Biofire Technologies

Конечно, идея ограничения доступа к оружию с помощью персональных данных не нова и появилась вместе с развитием первых сенсоров отпечатков пальцев. Но только Biofire Technologies пока что смогла вывести на рынок полноценную модель для широких масс, а не эксклюзивные пистолеты для "секретных агентов".

Боевые характеристики Smart Gun

Этот полуавтоматический пистолет имеет калибр 9 мм под патрон Люгер – самый популярный калибр в США и в мире. Корпус выполнен из стали и композитных материалов, а общий вес без патронов составляет чуть более килограмма. Кстати, запас магазина может быть как на 10, так и на 15 патронов.

Подробные технические характеристики Biofire Smart Gun. Фото: Biofire Technologies

Smart Gun оснащен лазерным прицелом, а так же вы можете заказать собственную модификацию ручки под правую или левую руку, а так же под правый или левых хват. Кроме того, для заказа доступны различные цветовые решения корпуса и держателя.

Цена и доступность Smart Gun

Цена на Biofire Smart Gun начинается от $1500. Фото: Biofire Technologies

Конечно, этот удивительный пистолет доступен только гражданам США, которые имеют разрешение на хранение и ношение оружия. Заказать его можно прямо на сайте производителя. Цена зависит от модификации и наличия дополнительного оснащения. Например, за самую простую версию Smart Gun нужно заплатить $1500, а самая дорогая индивидуальная версия со всем "приданым" обойдется уже в $2500.

Подробности о Biofire Smart Gun и знакомство с создателейм пистолета.

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