Как у Джеймса Бонда: появился пистолет, которым может стрелять только владелец (видео)
Стоимость новинки начинается от $1500 и достигает $2500 за самую дорогую модификацию "под своего хозяина".
Компания Biofire Technologies из США объявила о запуске первого в мире биометрического пистолета Biofire Smart Gun, сообщается на сайте производителя. Пистолет позиционируется как самое безопасное оружие для хранения в семье, ведь им могут воспользоваться только авторизированные пользователи. Фокус знакомит читателем с новым направлением "умного" оружия.
Судя по рекламному ролику на сайте производителя, Biofire Smart Gun можно хранить не в сейфе, а сделать его частью антуража, чтобы он всегда был под рукой в случае опасности. Дети не смогут достать пистолет из специальной док-станции или нажать на спусковой крючок. Преступник так же не сможет выстрелить в вас из пистолета, если выбьет оружие из ваших рук.
Кто придумал Smart Gun
Основателем компании и одним из разработчиков модели является Кай Клепфер — инженер, который еще во время обучения в Массачусетском Технологическом Институте получил первые гранты на разработку персонифицированного оружия. Парня с молодых лет интересовала безопасность использования пистолетов, и он посвятил свою жизнь этой теме, создав собственную успешную компанию.
Кая Клепфера называют "новым Илоном Маском" в сфере производства персонифицированного оружия.
Как работает Smart Gun
Этот пистолет имеет сканер отпечатков пальцев и блокируется, как только вы выпускаете его из рук, и не может выстрелить, если его не держит в руках авторизованный пользователь. Кроме сенсора отпечатка пальцев на рукоятке модель оснащена 3D-датчиком распознавания лиц, который, как утверждают создатели, работает даже в полной темноте.
Батареи пистолета хватает на несколько месяцев использования, но чтобы продлить автономность, вы можете хранить пистолет в специальном сейфе в выключенном состоянии. Этот вариант отлично подойдет для тех, кто живет в безопасном районе и редко выезжает на стрельбища.
Конечно, идея ограничения доступа к оружию с помощью персональных данных не нова и появилась вместе с развитием первых сенсоров отпечатков пальцев. Но только Biofire Technologies пока что смогла вывести на рынок полноценную модель для широких масс, а не эксклюзивные пистолеты для "секретных агентов".
Боевые характеристики Smart Gun
Этот полуавтоматический пистолет имеет калибр 9 мм под патрон Люгер – самый популярный калибр в США и в мире. Корпус выполнен из стали и композитных материалов, а общий вес без патронов составляет чуть более килограмма. Кстати, запас магазина может быть как на 10, так и на 15 патронов.
Smart Gun оснащен лазерным прицелом, а так же вы можете заказать собственную модификацию ручки под правую или левую руку, а так же под правый или левых хват. Кроме того, для заказа доступны различные цветовые решения корпуса и держателя.
Цена и доступность Smart Gun
Конечно, этот удивительный пистолет доступен только гражданам США, которые имеют разрешение на хранение и ношение оружия. Заказать его можно прямо на сайте производителя. Цена зависит от модификации и наличия дополнительного оснащения. Например, за самую простую версию Smart Gun нужно заплатить $1500, а самая дорогая индивидуальная версия со всем "приданым" обойдется уже в $2500.
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