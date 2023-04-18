Як у Джеймса Бонда: з'явився пістолет, яким може стріляти лише власник (відео)

Вартість новинки починається від $1500 і досягає $2500 за найдорожчу модифікацію "під свого господаря".

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Компанія Biofire Technologies із США оголосила про запуск першого у світі біометричного пістолета Biofire Smart Gun, повідомляється на сайті виробника. Пістолет позиціонується як найбезпечніша зброя для зберігання в сім'ї, адже нею можуть скористатися лише авторизовані користувачі. Фокус знайомить читачів із новим напрямом "розумної" зброї.

Пістолет Smart Gun має калібр 9 мм — найпопулярніший калібр у США та світі Фото: Biofire Technologies

Судячи з рекламного ролика на сайті виробника, Biofire Smart Gun можна зберігати не в сейфі, а зробити його частиною антуражу, щоб він завжди був під рукою в разі небезпеки. Діти не зможуть дістати пістолет зі спеціальної док-станції або натиснути на спусковий гачок. Злочинець так само не зможе вистрілити у вас із пістолета, якщо виб'є зброю з ваших рук.

Хто придумав Smart Gun

Засновником компанії та одним із розробників моделі є Кай Клепфер — інженер, який ще під час навчання в Массачусетському технологічному інституті отримав перші гранти на розробку персоніфікованої зброї. Хлопця з молодих років цікавила безпека використання пістолетів, і він присвятив своє життя цій темі, створивши власну успішну компанію.

Кай Клепфер — молодий геній і засновник Biofire Technologies Фото: Biofire Technologies

Кая Клепфера називають "новим Ілоном Маском" у сфері виробництва персоніфікованої зброї.

Як працює Smart Gun

Цей пістолет має сканер відбитків пальців і блокується, коли ви випускаєте його з рук, та не може вистрілити, якщо його не тримає в руках авторизований користувач. Крім сенсора відбитка пальців на рукоятці, модель оснащена 3D-датчиком розпізнавання обличчя, який, як стверджують творці, працює навіть у повній темряві.

Кай Клепфлер і його пістолет Smart Gun. Фото: Biofire Technologies

Батареї пістолета вистачає на кілька місяців використання, але щоб продовжити автономність, ви можете зберігати пістолет у спеціальному сейфі у вимкненому стані. Цей варіант відмінно підійде для тих, хто живе в безпечному районі та рідко виїжджає на стрільбища.

Smart Gun оснащений 3D-датчиком розпізнавання облич Фото: Biofire Technologies

Звичайно, ідея обмеження доступу до зброї за допомогою персональних даних не є новою та з'явилася разом із розвитком перших сенсорів відбитків пальців. Але тільки Biofire Technologies поки що змогла вивести на ринок повноцінну модель для широкого загалу, а не ексклюзивні пістолети для "секретних агентів".

Бойові характеристики Smart Gun

Цей напівавтоматичний пістолет має калібр 9 мм під патрон Люгер — найпопулярніший калібр у США та світі. Корпус виконаний зі сталі та композитних матеріалів, а загальна вага без набоїв становить трохи більш ніж кілограм. До речі, запас магазину може бути як на 10, так і 15 патронів.

Детальні технічні характеристики Biofire Smart Gun Фото: Biofire Technologies

Smart Gun оснащений лазерним прицілом, а також ви можете замовити власну модифікацію ручки під праву або ліву руку, а також під правий або лівий хват. Крім того, для замовлення доступні різні колірні рішення корпусу та спускового гачка.

Ціна й доступність Smart Gun

Ціна на Biofire Smart Gun починається від $1500 Фото: Biofire Technologies

Звичайно, цей дивовижний пістолет доступний лише громадянам США, які мають дозвіл на зберігання та носіння зброї. Замовити його можна безпосередньо на сайті виробника. Ціна залежить від модифікації та наявності додаткового обладнання. Наприклад, за найпростішу версію Smart Gun потрібно заплатити $1500, а найдорожча індивідуальна версія з усім "приданим" обійдеться вже в $2500.

Подробиці про Biofire Smart Gun і знайомство зі творцем пістолета

Раніше Фокус писав, що в Китаї розробили електромагнітну рушницю для розгону демонстрантів. Вона стріляє "монетами" замість куль: тихо й дуже боляче.