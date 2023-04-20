Как россияне глушат Starlink. Что известно о "секретной" системе РЭБ "Тобол"

Западные аналитики считают, будто комплексы "Тобол" могут влиять на работу спутникового интернета Starlink, которым пользуются ВСУ.

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The Washington Post cо ссылкой на разведку США сообщило, что россияне пытаются подавить работу спутникового интернета Starlink c помощью систем 14Ц227 "Тобол". Издание Defence Express приводит, что известно об этой секретной системе.

Информации о "Тоболе" в открытом доступе очень мало, однако портал The Space Review сообщает, что это система защиты спутников от радиоэлектронных помех. В ее основе лежат "радиотехнические позиции", которые составляют стационарные комплексы из нескольких параболических антенн диаметром 2 м, 7,3 м и 9,2 м. Электропитание им обеспечивают трансформаторные станции или дизельные генераторы, запускаемые в случае аварий на основной сети.

Пусть официально "Тобол" предназначена для защиты спутников, некоторые характеристики указывают на возможность атаки. К примеру, в одном из патентов упоминается оборудование для контроля сигналов спутников навигации, позволяющее определять модуляцию сигналов с точностью до 90%. В других документах указано, что комплекс может подавлять сигналы, поступающие от других спутников. Возможно, именно поэтому американские журналисты пришли к выводу, что "Тобол" способна противостоять Starlink.

По состоянию на 2020 год в России было как минимум семь площадок под стационарные версии "Тоболов", которые располагались возле контрольно-измерительных комплексов спутникового слежения российской армии, их строительство началось не позднее 2012 года. Кроме того, в России разрабатывали также мобильную версию комплекса, предполагая размещать ее на колесной платформе для уже существующей станции космического мониторинга "Фазан".

Ранее писали, где могут находиться российские комплексы "Тобол". По данным источников, три из них, вероятно, расположены в столице, Крыму, а также Калининграде — достаточно близко, чтобы воздействовать на средства связи украинских военных.

Украинский военнослужащий Сергей Флэш подтвердил, что Россия может подавлять работу Starlink. Он назвал несколько способов, как ВСУ могут защитить спутниковую связь от помех.