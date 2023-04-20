Як росіяни глушать Starlink. Що відомо про "секретну" систему РЕБ "Тобол"

Західні аналітики вважають, що комплекси "Тобол" можуть впливати на роботу супутникового інтернету Starlink, яким користуються ЗСУ.

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The Washington Post із посиланням на розвідку США повідомило, що росіяни намагаються придушити роботу супутникового інтернету Starlink за допомогою систем 14Ц227 "Тобол". Видання Defence Express наводить, що відомо про цю секретну систему.

Інформації про "Тобол" у відкритому доступі дуже мало, проте портал The Space Review повідомляє, що це система захисту супутників від радіоелектронних перешкод. В її основі лежать "радіотехнічні позиції", які складають стаціонарні комплекси з кількох параболічних антен діаметром 2 м, 7,3 м та 9,2 м. Електроживлення їм забезпечують трансформаторні станції або дизельні генератори, що запускаються у разі аварій на основній мережі.

Нехай офіційно "Тобол" призначений для захисту супутників, деякі характеристики вказують на можливість атаки. Наприклад, у одному з патентів згадується устаткування контролю сигналів супутників навігації, що дозволяє визначати модуляцію сигналів з точністю до 90%. В інших документах зазначено, що комплекс може придушувати сигнали від інших супутників. Можливо, саме тому американські журналісти дійшли висновку, що "Тобол" здатний протистояти Starlink.

Станом на 2020 рік у Росії було як мінімум сім майданчиків під стаціонарні версії "Тоболів", які розташовувалися біля контрольно-вимірювальних комплексів супутникового стеження російської армії, їхнє будівництво почалося не пізніше 2012 року. Крім того, в Росії розробляли також мобільну версію комплексу, передбачаючи розміщувати її на колісній платформі для станції космічного моніторингу "Фазан".

Раніше писали, де можуть перебувати російські комплекси "Тобол". За даними джерел, три з них, ймовірно, розташовані у столиці, Криму, а також Калінінграді — досить близько, щоби впливати на кошти зв'язку українських військових.

Український військовослужбовець Сергій Флеш підтвердив, що Росія може придушувати роботу Starlink. Він назвав кілька способів, як ЗСУ можуть захистити супутниковий зв'язок від перешкод.