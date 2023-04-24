Иранский дрон Pelican-2 улучшили: заявляют, что он может находить подлодки (видео)

Этот беспилотник Иран разрабатывал более четырех лет для своего военного флота для противостояния США и Израилю в регионе.

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Иранские ВМФ объявили, что к ним на службу поступили отечественные беспилотники Pelican-2, которые оснащены технологией сонара и способны обнаруживать и уничтожать вражеские корабли и подводные лодки, сообщает Navy Recognition.

Командующий флотилией контр-адмирал Шахрам Ирани заявил, что эти дроны были разработаны и построены молодыми иранскими специалистами.

Морской дрон Pelican-2 не является новинкой, и о нем, как и других иранских дронах, Фокус уже писал подробный материал. Однако как становится понятно из заявления иранских военных, теперь Pelican-2 оснащен дополнительными средствами сканирования, которые помогают ему обнаруживать кроме кораблей и подлодки противника. Раньше беспилотник имел сенсоры только для обнаружения надводного флота.

Никаких дополнительных данных иранское военное ведомство не приводит, но если судить о предыдущей доступной информации об этом дроне, то он имеет 4 двигателя и 5 винтов, чтобы без проблем взлетать прямо с палуб кораблей и приземляться на них же. Размах крыльев составляет 13,5 м, длин — 10,6 м, высота — 2,9 м. Так же БПЛА оснащен инфракрасными датчиками для работы в любое время суток.

Вряд ли конструкторы что-то кардинально меняли в Pelican-2, скорее всего, как говорят военные эксперты, в дрон просто добавили сонар для обнаружения подлодок.

Впрочем, по заявлению Ирана, Pelican-2 во время учений показал отличные результаты, особенно в ситуациях, в которых нельзя использовать обычную авиацию. Он также повысил прицельную дальность ракетных комплексов и корабельной артиллерии за счет наведения и корректировки огня на расстоянии до 100 км.

Иранские власти подчеркивают, что военные силы страны стремятся поддерживать морскую безопасность в интересах своего региона, "несмотря на растущие напряжения с США и Израилем".

Одни из первых испытаний дрона Pelican-2

Ранее Фокус писал, что инженеры научили один морской дрон ловить другие беспилотники: как у них это получилось.