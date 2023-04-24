Іранський дрон Pelican-2 покращили: заявляють, що він може знаходити підводні човни (відео)

Цей безпілотник Іран розробляв понад чотири роки для свого військового флоту для протистояння США та Ізраїлю у регіоні.

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Іранські ВМФ оголосили, що до них на службу надійшли вітчизняні безпілотники Pelican-2, які оснащені технологією сонара та здатні виявляти та знищувати ворожі кораблі та підводні човни, повідомляє Navy Recognition.

Командувач флотилією контрадмірал Шахрам Ірані заявив, що ці дрони були розроблені та побудовані молодими іранськими фахівцями.

Морський дрон Pelican-2 не є новинкою, і про нього, як і інші іранські дрони, Фокус вже писав докладний матеріал. Однак як стає зрозумілим із заяви іранських військових, тепер Pelican-2 оснащений додатковими засобами сканування, які допомагають йому виявляти окрім кораблів та підводного човна противника. Раніше безпілотник мав сенсори лише виявлення надводного флоту.

Жодних додаткових даних іранське військове відомство не наводить, але якщо судити з попередньої доступної інформації про цей дрон, то він має 4 двигуни та 5 гвинтів, щоб без проблем злітати прямо з палуб кораблів і приземлятися на них. Розмах крил становить 13,5 м, довжина – 10,6 м, висота – 2,9 м. Також БПЛА оснащений інфрачервоними датчиками для роботи у будь-який час доби.

Навряд чи конструктори щось кардинально змінювали в Pelican-2, радше за все, як кажуть військові експерти, у дрон просто додали сонар для виявлення підводних човнів.

Втім, за заявою Ірану, Pelican-2 під час навчань показав чудові результати, особливо у ситуаціях, у яких не можна використовувати звичайну авіацію. Він також підвищив прицільну дальність ракетних комплексів та корабельної артилерії шляхом наведення та коригування вогню на відстані до 100 км.

Іранська влада підкреслює, що військові сили країни прагнуть підтримувати морську безпеку на користь свого регіону, "попри чимраз більшу напругу зі США та Ізраїлем".

Одні з перших випробувань дрону Pelican-2

Раніше Фокус писав, що інженери навчили один морський дрон ловити інші безпілотники: як у них це вийшло.