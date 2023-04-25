Как дроны ВСУ лишают оккупантов ПВО, РЭБ, РЛС: эксперт рассказал о наносимом уроне

По мнению военного эксперта Давида Шарпа, даже безрезультативные полеты украинских дронов несут в себе негативный военный и медийный аспекты для оккупантов.

Related video

Чем чаще украинские БПЛА будут появляться на территории России, тем больший урон они будут наносить, даже если не взорвут запланированный объект. Так считает военный эксперт Давид Шарп, который высказал подобную точку зрения в интервью каналу Deutsche Welle.

Конечно, он подчеркивает, что гораздо лучше, если дроны смогут повторить успех ударов по Энгельсу, но даже безрезультативная в плане поражения объектов операция, все равно наносит ущерб врагу одним фактом возможности ее провести.

По словам эксперта, из-за участившихся налетов украинских беспилотников на территорию РФ, в том числе и их нахождение под Москвой, Кремль чувствует себя неуверенно и вынужден оттягивать вглубь России пассивные средства обороны (РЭБ, РЛС и ПВО), чтобы вовремя обнаруживать летящие дроны. Это значит, что без этих систем радиолокационной борьбы остаются оккупационные войска на территории Украины, а это не мало.

Кроме того, Давид Шарп отмечает немаловажный медийный аспект, который власть попросту не сможет замолчать. Пролетевшие, сбитые или упавшие дроны Украины, которые обнаружены на территории России, а тем более рядом с Москвой, "приносят чувство войны в квартиры каждого россиянина", как уже принесли подобные ощущения жителям Белгородской и Курской областей. Этот важный психологический аспект, что "СВО идет как-то не по плану" так же нельзя сбрасывать со счетов, ведь он очень важен.

Давид Шарп говорит, что украинские дроны не первый раз наведываются в Московскую область, и не в последний.

Ранее Фокус рассказывал, что украинские дроны-камикадзе эффективно борются с врагом: уничтожил БМП под Угледаром.