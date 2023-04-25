Дрон-камикадзе эффективно борется с врагом: уничтожил БМП под Угледаром (видео)

Бойцы 72-й бригады ВСУ показали "мастер-класс" по использованию дрона-камикадзе против российских войск.

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На Угледарском направлении продолжается активное уничтожение сил российских оккупантов, в том числе и с помощью надежных помощников ВСУ – дронов-камикадзе. Как сообщает в своем телеграмм-канале депутат из Днепра Юрий Мисягин, бойцы 72-й бригады ВСУ успешно справились с техникой противника в районе Никольского.

Судя по опубликованному видео, наши воины использовали против российского агрессора квадрокоптер в режиме FPV (FPV — вид от первого лица, — ред.), когда боец управляет дроном, получая информацию в режиме реального времени через камеру беспилотника.

Остается неизвестной модель этого БПЛА, но наверняка этот гражданский квадрокоптер был переоборудован для нанесения ударов с помощью прикрепленной к нему взрывчатки. В любом случае, бойцы 72-й бригады ВСУ успешно отработали по цели, и БМП противника больше никогда не сможет оказывать боевую поддержку оккупационным силам армии РФ.

Работа дрона-камикадзе по БМП российских войск

Наши ребята активно используют модифицированные гражданские дроны, чтобы эффективно уничтожать цели, при этом не тратя много средств на БПЛА. Например, в качестве таких беспилотников используются популярные Mavic от DJI, с помощью которых украинские военные сегодня вывели из строя российский танк Т-72Б3. Мощность заряда не слишком велика для танка, но зато он уже больше не смог двигаться и получил серьезные технические повреждения.

Кроме того, дроны ВСУ легко обходят "глушилки" ВС РФ, используя новую тактику изменения частоты таким образом, чтобы средства РЭБ оккупантов не могли их засечь и уничтожить. Россияне подтверждают, что находчивость ВСУ является для них большой проблемой.

Ранее Фокус писал, что в Украине разработали боеприпас для FPV-дронов: как он выглядит.