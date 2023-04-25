Дрон-камикадзе эффективно борется с врагом: уничтожил БМП под Угледаром (видео)
Бойцы 72-й бригады ВСУ показали "мастер-класс" по использованию дрона-камикадзе против российских войск.
На Угледарском направлении продолжается активное уничтожение сил российских оккупантов, в том числе и с помощью надежных помощников ВСУ – дронов-камикадзе. Как сообщает в своем телеграмм-канале депутат из Днепра Юрий Мисягин, бойцы 72-й бригады ВСУ успешно справились с техникой противника в районе Никольского.
Судя по опубликованному видео, наши воины использовали против российского агрессора квадрокоптер в режиме FPV (FPV — вид от первого лица, — ред.), когда боец управляет дроном, получая информацию в режиме реального времени через камеру беспилотника.
Остается неизвестной модель этого БПЛА, но наверняка этот гражданский квадрокоптер был переоборудован для нанесения ударов с помощью прикрепленной к нему взрывчатки. В любом случае, бойцы 72-й бригады ВСУ успешно отработали по цели, и БМП противника больше никогда не сможет оказывать боевую поддержку оккупационным силам армии РФ.
Наши ребята активно используют модифицированные гражданские дроны, чтобы эффективно уничтожать цели, при этом не тратя много средств на БПЛА. Например, в качестве таких беспилотников используются популярные Mavic от DJI, с помощью которых украинские военные сегодня вывели из строя российский танк Т-72Б3. Мощность заряда не слишком велика для танка, но зато он уже больше не смог двигаться и получил серьезные технические повреждения.
Кроме того, дроны ВСУ легко обходят "глушилки" ВС РФ, используя новую тактику изменения частоты таким образом, чтобы средства РЭБ оккупантов не могли их засечь и уничтожить. Россияне подтверждают, что находчивость ВСУ является для них большой проблемой.
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