Дрон-камікадзе ефективно бореться з ворогом: знищив БМП під Вугледаром (відео)

Бійці 72-ї бригади ЗСУ показали "майстер-клас" з використання дрона-камікадзе проти російських військ.

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На Вугледарському напрямі продовжується активне знищення сил російських окупантів, у тому числі й за допомогою надійних помічників ЗСУ — дронів-камікадзе. Як повідомляє у своєму телеграм-каналі депутат із Дніпра Юрій Місягін, бійці 72-ї бригади ЗСУ успішно впоралися з технікою противника в районі Микільського.

Судячи з опублікованого відео, наші воїни використовували проти російського агресора квадрокоптер у режимі FPV (FPV — вид від першої особи — ред.), коли боєць керує дроном, отримуючи інформацію в режимі реального часу через камеру безпілотника.

Залишається невідомою модель цього БПЛА, але, напевно, цей цивільний квадрокоптер був переобладнаний для завдання ударів за допомогою прикріпленої до нього вибухівки. У будь-якому випадку бійці 72-ї бригади ЗСУ успішно відпрацювали по цілі, і БМП противника більше ніколи не зможе надавати бойову підтримку окупаційним силам армії РФ.

Робота дрона-камікадзе з БМП російських військ

Наші хлопці активно використовують модифіковані цивільні дрони, щоб ефективно знищувати цілі, водночас не витрачаючи багато коштів на БПЛА. Наприклад, так використовуються популярні Mavic від DJI, за допомогою яких українські військові сьогодні вивели з ладу російський танк Т-72Б3. Потужність заряду не надто велика для танка, але він уже більше не зміг рухатися й отримав серйозні технічні пошкодження.

Крім того, дрони ЗСУ легко обходять "глушилки" ЗС РФ, використовуючи нову тактику зміни частоти дрона таким чином, щоб засоби РЕБ окупантів не могли їх засікти й знищувати. Росіяни підтверджують, що винахідливість ЗСУ є для них великою проблемою.

Раніше Фокус писав, що в Україні розробили боєприпас для FPV-дронів: який він має вигляд.