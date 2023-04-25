Як дрони ЗСУ позбавляють окупантів ППО, РЕБ, РЛС: експерт розповів про завдану шкоду

На думку військового експерта Давида Шарпа, навіть безрезультативні польоти українських дронів несуть негативний військовий і медійний аспекти для окупантів.

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Чим частіше українські БПЛА з'являтимуться на території Росії, тим більшої шкоди вони завдаватимуть, навіть якщо не підірвуть запланований об'єкт. Так вважає військовий експерт Давид Шарп, який висловив подібну думку в інтерв'ю каналу Deutsche Welle.

Звичайно, він підкреслює, що набагато краще, якщо дрони зможуть повторити успіх ударів по Енгельсу, але навіть безрезультативна в плані ураження об'єктів операція все одно завдає шкоди ворогові одним фактом можливості її провести.

За словами експерта, через часті нальоти українських безпілотників на територію РФ, у тому числі і їхнє перебування під Москвою, Кремль почувається невпевнено та змушений відтягувати вглиб Росії пасивні засоби оборони (РЕБ, РЛС і ППО), щоб вчасно виявляти дрони українців. Це означає, що без цих систем радіолокаційної боротьби залишаються окупаційні війська на території України, а це не мало.

Крім того, Давид Шарп наголошує на важливому медійному аспекті, який російська влада просто не зможе приглушити. Дрони України, що пролетіли, збиті або такі, що впали і їх знайшли на території Росії, а тим більше поряд із Москвою, "приносять почуття війни у квартири кожного росіянина", як уже принесли подібні відчуття жителям Бєлгородської та Курської областей. Цей важливий психологічний аспект, що "СВО йде якось не за планом", так само не можна скидати з рахунків, адже він дуже важливий.

Давид Шарп каже, що українські дрони не вперше навідуються до Московської області й не востаннє.

Раніше Фокус розповідав, що українські дрони-камікадзе ефективно борються з ворогом: знищили БМП під Вугледаром.