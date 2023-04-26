TikTok "воюет" за Украину и "подрывает боевой дух россиян", — исследование ученых КНР

Оказывается, соцсеть, которой пользуется преимущественно молодежь, стала оружием когнитивной войны (войны за умы), говорят китайские исследователи.

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В новом исследовании китайских военных ученых TikTok был назван одной из нескольких высокотехнологичных компаний, участвующих в информационных кампаниях против России, сообщает South China Morning Post.

Согласно исследованию Народно-освободительной армии Китая (НОАК), TikTok присоединился к Facebook, Twitter, Google и другим западным технологическим гигантам в предоставлении платформы для "когнитивной войны" с Россией, которая "сильно подорвала боевой дух российской армии" и ухудшила ее международный имидж.

"Борьба в когнитивной сфере — это новая, передовая форма войны. Это также самый высокий уровень человеческого противостояния", — заявили авторы статьи.

Исследование возглавил Лин Хайфэн, профессор Армейского инженерного университета НОАК в Нанкине, провинция Цзянсу. Он является ведущим экспертом по информационной науке, который контролировал безопасность данных крупномасштабных военных операций, согласно отчету "Народной газеты" в 2019 году.

На сегодня TikTok имеет миллиард пользователей по всему миру и два штаб-квартиры — в Лос-Анджелесе и Сингапуре, который является союзником США. Любопытно, что популярная соцсеть также принадлежит ByteDance — дочернему со штаб-квартирой в Пекине, который должен соблюдать китайские законы и нормативные акты.

С момента начала российской агрессии TikTok столкнулся с критикой с обеих сторон. Платформа приостановила новые видеозагрузки и прямые трансляции из России. Более 1000 аккаунтов, связанных с российским правительством и СМИ, также были удалены.

Ранее Фокус рассказывал, что человек выиграл в лотерею благодаря подсказкам ChatGPT и стал звездой TikTok.