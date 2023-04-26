TikTok "воює" за Україну і "підриває бойовий дух росіян", — дослідження вчених КНР

Виявляється, соцмережа, якою користується переважно молодь, стала зброєю когнітивної війни (війни за розум), кажуть китайські дослідники.

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У новому дослідженні китайських військових учених TikTok було названо однією з кількох високотехнологічних компаній, які беруть участь в інформаційних кампаніях проти Росії, повідомляє South China Morning Post.

Згідно з дослідженням Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), TikTok приєднався до Facebook, Twitter, Google та інших західних технологічних гігантів у наданні платформи для "когнітивної війни" з Росією, яка "сильно підірвала бойовий дух російської армії" та погіршила її міжнародний імідж.

"Боротьба в когнітивній сфері — це нова, передова форма війни. Це також найвищий рівень людського протистояння", — заявили автори статті.

Дослідження очолив Лін Хайфен, професор Армійського інженерного університету НВАК в Нанкін, провінція Цзянсу. Він є провідним експертом з інформаційної науки, який контролював безпеку даних великомасштабних військових операцій згідно зі звітом "Народної газети" у 2019 році.

На сьогодні TikTok має мільярд користувачів по всьому світу та дві штаб-квартири — у Лос-Анджелесі та Сінгапурі, який є союзником США. Цікаво, що популярна соцмережа також належить ByteDance — дочірній компанії зі штаб-квартирою в Пекіні, яка має дотримуватись китайських законів та нормативних актів.

З моменту початку російської агресії TikTok зіткнувся з критикою з обох боків. Платформа призупинила нові відеозавантаження та прямі трансляції з Росії. Понад 1000 акаунтів, пов'язаних з російським урядом та ЗМІ, також було видалено.

Раніше Фокус розповідав, що людина виграла в лотерею завдяки підказкам ChatGPT і стала зіркою TikTok.