ChatGPT заставил роботов понимать людей по голосу и отвечать им (видео)

Искусственный интеллект значительно упрощает управление роботами Spot и делает его доступным для любого человека, даже если он не разбирается в сложном коде.

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Робота-собаку Spot от Boston Dynamics оснастили искусственным интеллектом ChatGPT, созданным OpenAI, чтобы ему было проще общаться с людьми. Исследователь Сантьяго Вальдаррама из компании Levatas на своей странице в Twitter показал, к чему это привело.

Изначально для программирования Spot необходимы файлы конфигурации с кодом "длиной в несколько миль", ведь только так машина может выполнять свои миссии — эти файлы могут создавать и менять лишь высококвалифицированные специалисты. Кроме того, во время каждой миссии роботы собирают большое количество данных, которые тоже сложно расшифровать, все это значительно осложняет применение робособак на практике.

ChatGPT позволил Spot понимать обычную речь людей, превращая их в текстовые запросы, и отвечать на голосовые команды c помощью языкового сервиса Google. На видео Сантьяго Вальдарама показал, как робот по устной просьбе человека доложил о результатах последней миссии, сообщил об уровне заряда аккумулятора, а также переместился на несколько метров.

По словам эксперта, команде Levatas удалось запрограммировать несколько различных действий, в том числе перемещение в нужном направлении. Для этого они добавили в ChatGPT текстовый формат обмена данными JSON, основанный на JavaScript.

"Мы показываем ему файлы конфигурации и результаты миссии. Затем мы задаем вопросы, используя этот контекст. Соедините это с голосовым интерфейсом, и получите отличный способ получения данных!", — написал Сантьяго Вальдарама в Twitter. — "ChatGPT интерпретирует вопрос, анализирует файлы и формулирует ответ".

В марте писали, что Microsoft научила ChatGPT управлять роботами и дронами. Специалисты компании запустили технологию, которая превращает голосовые команды в машинный код.

Сообщали также, что в конце 2023 года появится ChatGPT-5, который может стать неотличим от человека. Эксперты опасаются, что люди передадут ему слишком много полномочий, а это приведет к непредвиденным последствиям.