ChatGPT змусив роботів розуміти людей за голосом та відповідати їм (відео)

Штучний інтелект значно спрощує управління роботами Spot і робить його доступним для будь-якої людини, навіть якщо вона не розуміється на складному коді.

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Роботу-собаку Spot від Boston Dynamics оснастили штучним інтелектом ChatGPT, створеним OpenAI, щоб йому було простіше спілкуватися з людьми. Дослідник Сантьяго Вальдаррама із компанії Levatas на своїй сторінці у Twitter показав, до чого це призвело.

Спочатку для програмування Spot необхідні файли конфігурації з кодом "довжиною в кілька миль", адже тільки так машина може виконувати свої місії — ці файли здатні створювати та змінювати лише висококваліфіковані спеціалісти. Крім того, під час кожної місії роботи збирають велику кількість даних, які теж важко розшифрувати, все це значно ускладнює застосування робособак на практиці.

ChatGPT дозволив Spot розуміти звичайну мову людей, перетворюючи їх на текстові запити, та відповідати на голосові команди за допомогою мовного сервісу Google. На відео Сантьяго Вальдарама показав, як робот на усне прохання людини доповів про результати останньої місії, повідомив про рівень заряду акумулятора, а також перемістився на кілька метрів.

За словами експерта, команді Levatas вдалося запрограмувати кілька різних дій, зокрема, переміщення в потрібному напрямку. Для цього вони додали в ChatGPT текстовий формат обміну даними JSON, що базується на JavaScript.

"Ми показуємо йому файли конфігурації та результати місії. Потім ми ставимо питання, використовуючи цей контекст. Поєднайте це з голосовим інтерфейсом, і отримайте чудовий спосіб отримання даних!", — написав Сантьяго Вальдарама у Twitter. — "ChatGPT інтерпретує питання, аналізує файли та формулює відповідь".

У березні писали, що Microsoft навчила ChatGPT управляти роботами та дронами. Фахівці компанії запустили технологію, яка перетворює голосові команди на машинний код.

Повідомляли також, що наприкінці 2023 року з'явиться ChatGPT-5, який може стати невідмінним від людини. Експерти побоюються, що люди передадуть йому надто багато повноважень, а це спричинить непередбачені наслідки.