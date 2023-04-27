Влетел в кабину на ходу: ВСУ подорвали российский "КамАЗ" дроном-камикадзе

По словам российского пропагандиста Алексея Живова, украинские войска значительно опережают россиян по количеству ударных беспилотников, которые стали эффективным оружием на войне.

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Украинский дрон-камикадзе атаковал грузовик "КамАЗ" с оккупантами. Российский пропагандист Алексей Живов пожаловался на это в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные получили значительное преимущество над оккупантами благодаря массовому применению ударных FPV-дронов. Жертвой одной из последних атак стал "КамАЗ" ВС РФ, в котором ехали двое военнослужащих. Беспилотник залетел прямо в окно грузовика и взорвался, ликвидировав обоих оккупантов.

Алексей Живов утверждает, что с каждым днем количество налетов FPV-дронов со стороны ВСУ только увеличивается, и они наносят россиянам значительный ущерб. Как он считает, для защиты от таких ударов российским войскам необходимо либо устанавливать повсюду средства радиоэлектронной борьбы, либо смещать линию фронта, либо уничтожать украинских операторов и командные центры.

"В любом случае, у противника теперь преимущество в 3-6 месяцев с новым эффективным оружием, самое массовое применение которого еще впереди", — заявил пропагандист.

Ранее писали, как дрон-камикадзе ВСУ уничтожил российский "Урал" на оккупированной части Херсонской области. Грузовик ехал по улице в поселке Днепряны, когда беспилотник врезался в кабину и взорвался, в результате удара транспортное средство загорелось.

Появилась информация, что в Украине производят сотни FPV-дронов для ВСУ, но их все равно недостаточно. Небольшие и дешевые летательные аппараты чаще всего используются в качестве "камикадзе", взрываясь при столкновении с целью, а потому являются расходным материалом. Многие предприятия собирают такие БПЛА, но лишь единицам удалось наладить массовое производство.