Влетів у кабіну на ходу: ЗСУ підірвали російський "КамАЗ" дроном-камікадзе

За словами російського пропагандиста Олексія Живова, українські війська значно випереджають росіян за кількістю ударних безпілотників, котрі стали ефективною зброєю на війні.

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Український дрон-камікадзе атакував вантажівку "КамАЗ" з окупантами. Російський пропагандист Олексій Живов поскаржився на це у своєму Telegram-каналі.

За його словами, українські військові отримали значну перевагу над окупантами завдяки масовому застосуванню ударних FPV-дронів. Жертвою однієї з останніх атак став "КамАЗ" ЗС РФ, в якому їхали двоє військовослужбовців. Безпілотник залетів у вікно вантажівки і вибухнув, ліквідувавши обох окупантів.

Олексій Живов стверджує, що з кожним днем кількість нальотів FPV-дронів з боку ЗСУ лише збільшується, і вони завдають росіянам значних збитків. Як він вважає, для захисту від таких ударів російським військам необхідно встановлювати всюди засоби радіоелектронної боротьби, або зміщувати лінію фронту, або знищувати українських операторів і командні центри.

"У будь-якому випадку, у противника тепер перевага у 3-6 місяців з новою ефективною зброєю, наймасовіше застосування якої ще попереду", — заявив пропагандист.

Раніше писали, як дрон-камікадзе ЗСУ знищив російський "Урал" на окупованій частині Херсонської області. Вантажівка їхала вулицею в селищі Дніпряни, коли безпілотник врізався в кабіну і вибухнув, внаслідок удару транспортний засіб спалахнув.

З'явилася інформація, що в Україні виробляють сотні FPV-дронів для ЗСУ, але їх все одно недостатньо. Невеликі та дешеві літальні апарати найчастіше використовуються як "камікадзе", вибухаючи при зіткненні з ціллю, а тому є витратним матеріалом. Багато підприємств збирають такі БПЛА, але лише одиницям вдалося налагодити масове виробництво.