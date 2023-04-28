В Сумах создали боевого робота "Охотник": поможет ВСУ в контрнаступлении (видео)

Беспилотный аппарат вооружен пулеметом и двумя РПГ, он может вести огонь по российским войскам днем и ночью, защищая украинцев.

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Инженеры из Сумского государственного университета разработали "робота-охотника", который должен помочь Вооруженным силам Украины во время контрнаступления. Об этом в эфире телемарафона рассказал народный депутат Верховной Рады Игорь Молоток, передают "Сумские Новости".

По его словам, украинские военные во время обсуждения проблем сообщили, что нуждаются в беспилотных средствах для ведения ближнего боя и поддержки на передовой. В этом им может помочь боевой робот родом из Сум, который уже прошел предварительные испытания, его возможности даже показали командующему Сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому. Разработчики надеются, что огневой комплекс с дистанционным управлением сохранит жизнь многим военным во время контрнаступления, особенно во время ведения уличных боев.

11 апреля испытания робота от Сумского государственного университета показала местная телекомпания "СТС". Охотник весит около 230 кг с полным боекомплектом. Он оснащен аккумулятором, которого хватает на 1 час работы в боевом режиме и на 8 часов патрулирования.

Роботизированная четырехколесная платформа с электромотором вооружена пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм с дальностью ведения огня до 1500 м и двумя гранатометами РПГ-7, которые закреплены на вращающейся турели. На ней также установлена камера-прицел и тепловизор, передающие изображение на станцию управления.

По словам инженеров, удобный интерфейс пульта позволяет управлять перемещением робота, поворачивать турель, включать автоматическое отслеживание целей с помощью машинного зрения, приближать или отдалять изображение с камер, открывать огонь. Для каждой функции предусмотрена кнопка или тумблер, кроме того станция оснащена сенсорным экраном для быстрой корректировки прицела.

Сигнал от пульта к роботу и обратно передается по кабелю, что ограничивает дальность работы (100 метров), но исключает возможность подавления российскими средствами радиоэлектронной борьбы. В это время оператор может находиться в безопасном месте, таком как окоп или блиндаж, не подвергая свою жизнь опасности. Обучение управлению наземным роботом занимает примерно столько же времени, что и освоение летающих дронов.

"Это та надежная машина, которая точно будет помогать нашим парням", — заявил Игорь Молоток журналистам "СТС".

Разработчики смогут запустить серийное производство робота после того, как военные проведут боевые испытания и объявят результаты. Инженеры обещают учесть все пожелания бойцов, а также покрыть броней наиболее уязвимые части конструкции дрона.

Ранее писали, что военнослужащие из Кировоградской области разработали боевого робота, которого можно вооружить пулеметом или автоматом системы Калашникова. Турель установили на квадроцикл с электродвигателем, дистанционное управление обеспечивает кабель длиной 50 метров.

Недавно сообщали, что инженеры из Харькова разработали для ВСУ робота Sirko-S. Он позволяет перевозить грузы весом до 150 кг, а также вести разведку, эвакуировать раненных и обеспечивать связь между подразделениями.