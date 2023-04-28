У Сумах створили бойового робота "Мисливець": допоможе ЗСУ у контрнаступі (відео)

Безпілотний апарат озброєний кулеметом та двома РПГ, він може вести вогонь по російських військах вдень та вночі, захищаючи українців.

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Інженери із Сумського державного університету розробили "робота-мисливця", який має допомогти Збройним силам України під час контрнаступу. Про це в ефірі телемарафону розповів народний депутат Верховної Ради Ігор Молоток, передають "Сумські Новини".

За його словами, українські військові під час обговорення проблем повідомили, що потребують безпілотних засобів для ведення ближнього бою та підтримки на передовій. У цьому їм може допомогти бойовий робот родом із Сум, який уже пройшов попередні випробування, його можливості навіть показали командувачу Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Розробники сподіваються, що вогневий комплекс із дистанційним керуванням збереже життя багатьом військовим під час контрнаступу, особливо під час ведення вуличних боїв.

11 квітня випробування робота від Сумського державного університету показала місцева телекомпанія "СТС". Мисливець важить близько 230 кг із повним боєкомплектом. Він оснащений акумулятором, якого вистачає на 1 годину роботи в бойовому режимі та на 8 годин патрулювання.

Роботизована чотириколісна платформа з електромотором озброєна кулеметом ПКТ калібру 7,62 мм з дальністю ведення вогню до 1500 м і двома гранатометами РПГ-7, які закріплені на турелі, що обертається. На ній також встановлені камера-приціл та тепловізор, що передають зображення на станцію управління.

За словами інженерів, зручний інтерфейс пульта дозволяє керувати переміщенням робота, повертати турель, включати автоматичне відстеження цілей за допомогою машинного зору, наближати чи віддаляти зображення з камер, відкривати вогонь. Для кожної функції передбачена кнопка або тумблер, крім того, станція оснащена сенсорним екраном для швидкого коригування прицілу.

Сигнал від пульта до роботи і назад передається кабелем, що обмежує дальність роботи (100 метрів), але виключає можливість придушення російськими засобами радіоелектронної боротьби. У цей час оператор може знаходитися в безпечному місці, такому як окоп або бліндаж, не наражаючи своє життя на небезпеку. Навчання щодо управління наземним роботом займає приблизно стільки ж часу, що й освоєння дронів, що літають.

"Це та надійна машина, яка точно допомагатиме нашим хлопцям", — заявив Ігор Молоток журналістам "СТС".

Розробники зможуть запустити серійне виробництво робота після того, як військові проведуть бойові випробування та оголосять результати. Інженери обіцяють врахувати всі побажання бійців, а також покрити бронею найуразливіші частини конструкції дрона.

Раніше писали, що військовослужбовці з Кіровоградської області розробили бойового робота, якого можна озброїти кулеметом чи автоматом системи Калашникова. Турель встановили на квадроцикл з електродвигуном, дистанційне керування забезпечує кабель завдовжки 50 метрів.

Нещодавно повідомляли, що інженери з Харкова розробили для ЗСУ робота Sirko-S. Він дозволяє перевозити вантажі вагою до 150 кг, а також вести розвідку, евакуювати поранених та забезпечувати зв'язок між підрозділами.