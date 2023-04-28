Дрон из новой партии Shahed-136 захватили в Полтавской области (фото)

Эксперты заметили на аппарате несколько отличительных элементов, в том числе "послания" украинцам на закрылках.

Related video

Россия применяет для атак на территории Украины иранские дроны Shahed-136 из новой партии. Об этом Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ) сообщил в Telegram после проведенного исследования.

Фото: Киевский НИИ судебных экспертиз

Украинские эксперты изучили ударный беспилотник Shahed-136 иранского производства, который защитники Украины приземлили и захватили в Полтавской области. Они обратили внимание, что шрифт и некоторые элементы отличаются от тех, которые зафиксировали на предыдущих аппаратах этой же модели.

Дрон Shahed-136 из новой партии ВС РФ Фото: Киевский НИИ судебных экспертиз

"Это свидетельствует о принадлежности переданного беспилотника к новой партии иранских дронов. Его исследование станет частью доказательств военной агрессии российской федерации в отношении Украины", — отметили в КНИИСЭ.

Одной из отличительных особенностей БПЛА стала надпись на закрылках. Вероятно, изначально производители вывели там "Не браться", но россияне затерли одну букву таким образом, чтобы получилось "Не братья". Эксперты предположили, будто таким образом российские военные хотели передать свое отношение к украинцам.

"Мы с ним полностью согласны — не братья, никогда ими не были и не будем", — подчеркнули исследователи.

Shahed-136 Фото: Киевский НИИ судебных экспертиз Shahed-136 Фото: Киевский НИИ судебных экспертиз

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" сообщила, что ВС РФ начали использовать новую партию Shahed для атаки Украины — об этом свидетельствует маркировка на одном из БПЛА, который атаковал Одессу 19 апреля. 20 апреля оккупанты запустили 26 таких дронов, из которых ВСУ удалось сбить 21, а на следующий день отправили еще 12. По словам Натальи Гуменюк, в ожидании новой партии россияне приостановили запуски иранских дронов, но теперь снова активно ее используют.

Недавно писали, что Россия начала устанавливать на Shahed защищенную систему спутниковой навигации. С другой стороны, в захваченных дронах все чаще встречаются устаревшие комплектующие, которые свидетельствуют о дефиците современных чипов.

Писали также, что дроны Shahed оснащены украденными технологиями из Европы. Исследователи Conflict Armament Research впервые получили доказательства, что Иран скопировал двигатели немецкого и британского производства.